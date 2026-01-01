Prenez le contrôle grâce à l'édition de code

Avec un accès complet au code de votre projet, vous pouvez peaufiner et développer vos conditions, le tout dans Hostinger AI Builder.
Commencer gratuitement
Voir les tarifs

Créez avec des requêtes et le code à la demande

L'IA vous donne une avance précieuse. Mais si vous souhaitez personnaliser votre projet ou corriger une erreur, passez à l'édition de code manuelle. Ouvrez n'importe quel fichier, effectuez des ajustements précis et voyez immédiatement le résultat dans l'aperçu.

Que vous perfectionniez le rendu de l'IA, ajoutiez une logique personnalisée ou divisiez des composants pour plus de clarté, vous gardez le contrôle total du début à la fin.

Commencer gratuitement
Créez avec des requêtes et le code à la demande
ÉDITION FACILE

Plus de puissance pour créer comme vous le souhaitez

Modifiez le code comme vous le souhaitez

Vous avez remarqué une erreur ou un oubli dans le résultat de l'IA ? Modifiez directement le code pour obtenir exactement ce que vous voulez, plus vite qu'avec des requêtes.
Intégrez du JavaScript personnalisé et des API externes, sans outil supplémentaire ni limite.
Visualisez instantanément les modifications et corrigez les problèmes au fur et à mesure. Les mises à jour en direct vous aident à créer et à améliorer vos projets en temps réel.
L'éditeur de code est intégré à AI Builder. Modifiez, prévisualisez et itérez sans quitter votre projet ou ouvrir de nouveaux onglets.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

Commencer gratuitement

Aucune carte bancaire requise.

Voir les tarifs

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.