Développez un CRM personnalisé adapté à votre entreprise
Un CRM qui s’adapte à votre façon de travailler, et non l’inverse
Créez un CRM adapté à vos besoins
Une infrastructure professionnelle
IA intégrée
Vos données, votre propriété
Créez un CRM sur mesure, sans programmation, à partir d’une simple requête
CRM de gestion du processus de ventes
Gestion de la relation client
CRM de service d'assistance
CRM pour WhatsApp
CRM pour l'immobilier
Comment créer un CRM personnalisé avec l'IA
Décrivez votre idée
Personnalisez et testez
Publiez en un clic
Choisissez un modèle et personnalisez-le.
Modèles prédéfinis
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Besoin de conseils?
Découvrez tout ce que Horizons peut créer pour votre entreprise
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ CRM personnalisé
Qu'est-ce qu'un CRM personnalisé?
Un CRM personnalisé (Customer Relationship Manager) est un outil conçu spécifiquement autour du fonctionnement de votre entreprise – vos étapes pipeline, vos champs de contact, votre processus de suivi. Contrairement aux CRM standard comme HubSpot ou Salesforce qui sont livrés avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais, un CRM personnalisé vous donne exactement ce dont vous avez besoin et rien de ce que vous n'avez pas. Avec AI Builder, vous pouvez en construire un en décrivant simplement le fonctionnement de votre entreprise – aucun codage ou connaissance technique requis.
Pourquoi créer mon propre CRM plutôt que d’en utiliser un déjà existant?
Les solutions CRM existantes conviennent à de nombreuses entreprises, mais comportent certains compromis : des frais mensuels qui augmentent avec la taille de votre équipe, des fonctionnalités réservées aux forfaits plus coûteux et des processus de travail qui ne correspondent pas tout à fait à votre façon de fonctionner. En créant votre propre CRM avec Horizons, vous obtenez un outil parfaitement adapté aux besoins de votre entreprise, sans restrictions imposées par une plateforme, sans hausses de prix inattendues et sans devoir adapter vos processus au logiciel d’un autre fournisseur.
Quels types de CRM est-il possible de créer avec Horizons?
Horizons peut créer un CRM sur mesure pour presque tous les types d’entreprises et tous les secteurs d’activité. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes :
- CRM pour les équipes de vente : gérez les clients potentiels, suivez les occasions d’affaires et assurez la progression du processus de vente.
- CRM pour les organismes sans but lucratif : suivez les donateur·trice·s, gérez les relations et surveillez la progression des campagnes de financement.
- CRM pour les cabinets d’avocat·e·s : gérez les dossiers clients, suivez les communications et respectez les échéances.
- CRM pour le recrutement : suivez les candidat·e·s, gérez les différentes étapes du recrutement et simplifiez votre processus d’embauche.
- CRM pour les courtier·ère·s en assurances : gérez les polices, suivez les renouvellements et entretenez les relations avec la clientèle.
- CRM pour les conseiller·ère·s financier·ère·s : suivez les portefeuilles clients, surveillez les interactions et gérez les suivis.
- CRM pour les consultant·e·s : gérez les projets clients, assurez le suivi du temps facturable et veillez au respect des échéances.
Votre secteur d’activité ne figure pas dans la liste? Si vous pouvez expliquer comment votre entreprise gère ses relations avec la clientèle, Horizons peut créer un CRM adapté à votre fonctionnement. Pour découvrir un exemple concret des possibilités offertes, consultez notre guide sur la création d’un CRM pour les ventes. La même approche peut être adaptée à tout type d’entreprise.
Est-ce qu'il faut des connaissances en programmation ou des compétences techniques pour créer un CRM sur mesure?
Aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire le fonctionnement de votre entreprise et l’IA créera un CRM adapté à vos besoins en temps réel. Vous souhaitez ajouter une étape au processus de vente? Il suffit de le demander. Vous avez besoin d’un champ personnalisé dans une fiche de contact? Décrivez ce que vous voulez. Vous souhaitez modifier la mise en page? Dites-le à Horizons, et les modifications seront apportées en quelques secondes.
Si ce concept est nouveau pour vous, notre guide sur le codage intuitif par requêtes vous expliquera tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer.
Mon équipe peut-elle utiliser le CRM de façon collaborative?
Oui. Horizons est doté d’une infrastructure intégrée qui comprend des comptes utilisateurs et des fonctions de contrôle d’accès. Vous pouvez donc gérer les accès avec précision, notamment les personnes autorisées à se connecter, les renseignements qu’elles peuvent consulter et les actions qu’elles peuvent effectuer, sans avoir à configurer de systèmes ni de bases de données externes.
Est-il possible de faire évoluer mon CRM au rythme de la croissance de mon entreprise?
Mettre à jour votre CRM est tout aussi simple que de le construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez une formation technique ou si vous voulez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le mener aussi loin que vous le souhaitez.
Comment démarrer la création d’un CRM sur mesure avec Horizons?
Vous êtes au bon endroit : cliquez simplement sur « Commencer gratuitement », sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre CRM dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre CRM, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre CRM, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Pour publier votre CRM, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier et votre CRM sera en ligne.
Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.