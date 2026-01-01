Renforcez votre site ou application web

Hostinger AI Builder facilite la connexion de votre projet avec des services essentiels tels que les paiements, les comptes utilisateurs, les analyses, et plus encore, le tout sans écrire une seule ligne de code.
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Hostinger Horizons connecte votre site ou application web aux outils dont vous avez besoin pour vous développer. Évitez les contraintes techniques : décrivez simplement ce que vous souhaitez et laissez l'IA s'occuper du reste.

Besoin de connexions, de paiements ou de monétisation ? Hostinger Horizons intègre des services comme Supabase, Stripe et AdSense et peut se connecter à d'autres outils sur demande.

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Comment les intégrations vous aident à créer plus efficacement

Infrastructure intégrée — gestion des utilisateurs en toute simplicité

Infrastructure intégrée — gestion des utilisateurs en toute simplicité

Ajoutez des comptes utilisateurs, activez des connexions sécurisées et stockez facilement des données dynamiques. Le backend intégré vous permet d’offrir des expériences personnalisées sans développement côté serveur.
Gérez les paiements en ligne avec Stripe. Configurez rapidement des transactions pour des boutiques en ligne, des abonnements ou des services, le tout sans faire appel à un développeur.
Intégrez Google AdSense pour afficher des annonces pertinentes et transformer le trafic de votre site ou application web en source de revenus.
Grâce aux fonctionnalités SEO intégrées, Hostinger AI Builder permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir facilement votre site Web ou votre application Web, sans outils supplémentaires.
Dites simplement à AI Builder ce qu'il faut connecter, et l'IA vous guidera tout au long du processus de configuration, débloquant ainsi des opportunités d'extension infinies.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

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