Accordez une visibilité à vos réalisations avec un site vitrine ou une application

Créez une présence professionnelle en ligne, qu’il s’agisse d’un site vitrine ou d’un portail client interactif. Faites bonne impression dès le premier contact, mettez vos réalisations en valeur et transformez vos visiteurs en clients.
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Accordez une visibilité à vos réalisations avec un site vitrine ou une application

Tout pour faire une excellente première impression

Tout ce qu’il vous faut pour créer, lancer et développer votre présence en ligne, sans connaissances techniques.

Donnez rapidement de la visibilité à vos réalisations

Créez un site vitrine ou une application Web professionnelle qui offre une expérience optimale sur tous les appareils. Clavardez avec l’IA ou choisissez un modèle pour commencer en quelques minutes.

Tout pour propulser votre croissance

Hébergement, nom de domaine et courriel professionnel : tout est compris. Configurez facilement vos outils de marketing et de paiement, comme le référencement, Stripe, PayPal, AdSense et bien d’autres.

Rejoignez la bonne clientèle

Tirez parti des intégrations marketing pour rejoindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents pour votre entreprise.

Recueillez des demandes de clients potentiels

Ajoutez un formulaire de contact personnalisé à votre site vitrine. Les demandes sont envoyées directement dans votre boîte de réception, ce qui facilite le suivi auprès des clients potentiels.
Tout pour faire une excellente première impression

Votre présence en ligne, à votre image

Découvrez des exemples populaires de sites vitrines et d’applications pour trouver l’inspiration, ou lancez-vous immédiatement avec une requête conçue pour vous et commencez à créer en quelques secondes.
Votre présence en ligne, à votre image

Site Web d'entreprise

Présentez votre entreprise sous son meilleur jour grâce à une présence professionnelle en ligne qui inspire confiance et transforme les visiteurs en clients.Commencer à créer
Créez un espace aux couleurs de votre entreprise où votre clientèle peut suivre les projets, partager des fichiers et rester au courant des dernières mises à jour.Commencer à créer
Mettez vos réalisations en valeur avec élégance et laissez-les parler d’elles-mêmes, sans faire appel à des spécialistes de la conception ou du développement Web.Commencer à créer
Créez un site vitrine qui met votre expertise en valeur. Présentez votre parcours, vos réalisations et développez votre audience.Commencer à créer

Comment créer un site vitrine ou une application Web grâce à l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez le site vitrine ou l’application Web que vous avez en tête et voyez-le se concrétiser. Vous pouvez aussi choisir un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Clavardez avec l’IA pour peaufiner l’apparence de votre site. Ajoutez votre contenu, modifiez chaque détail à votre guise et prévisualisez le résultat avant de publier.
03

Publiez en un clic

Lancez votre site vitrine en un clic. Il sera prêt à séduire votre clientèle et à générer de nouvelles occasions d’affaires, sans configuration technique.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.

Modèles prédéfinis

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

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Besoin de conseils?

Tout ce qu’il vous faut pour maîtriser l’IA se trouve ici : tutoriels complets, guides pratiques et instructions étape par étape. Créez votre premier projet d’IA en toute confiance et découvrez encore plus de possibilités.
Guide de démarrage

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Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

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Découvrez tout ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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FAQ sur les sites vitrines et les applications d’entreprise

Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.

Toute personne qui souhaite projeter une image professionnelle en ligne et développer sa clientèle : les pigistes, les artistes, les consultant·e·s, les mentor·e·s, les agences, les propriétaires de petites entreprises et bien d’autres. Si votre entreprise a besoin d’une présence professionnelle en ligne, Horizons peut créer un site vitrine adapté à votre façon de travailler.

Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage courant et l’IA le créera en temps réel.

Vous souhaitez ajouter une galerie de réalisations? Il suffit de le demander. Vous avez besoin d’un formulaire de contact? Décrivez ce que vous voulez. Vous souhaitez adapter l’apparence à l’image de votre marque? Dites-le à Horizons, et les modifications seront apportées en quelques secondes.

Avec Horizons, vous pouvez créer dans plus de 80 langues, en utilisant vos propres mots, sans avoir à maîtriser un vocabulaire technique. Si ce concept est nouveau pour vous, notre guide sur le codage intuitif par requêtes vous explique tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer.

Oui. C’est d’ailleurs l’un des principaux atouts de Horizons. Grâce à son infrastructure intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des comptes utilisateurs, le partage de fichiers, le suivi des projets et bien plus encore, le tout à l’image de votre entreprise. Votre clientèle profite d’un espace professionnel qui lui est réservé pour suivre l’évolution des projets, tandis que vous gardez un contrôle total sur les informations et les fonctionnalités auxquelles elle a accès.

Oui. Votre site vitrine est optimisé pour le référencement dès sa création. Les principaux fichiers techniques, comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt, sont générés automatiquement afin que les moteurs de recherche et les outils d’IA, comme ChatGPT et Perplexity, puissent comprendre votre contenu, sans aucune configuration technique de votre part.

Vous pouvez également connecter des intégrations marketing afin de promouvoir votre site vitrine et de rejoindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents pour votre entreprise.

Mettre à jour votre site vitrine ou votre application est tout aussi simple que de le créer. Il vous suffit d'ouvrir votre projet à nouveau et de reprendre la conversation avec Horizons. Décrivez les changements souhaités et l’IA s’occupera du reste. C’est tout l’avantage du codage intuitif par requêtes : nul besoin de savoir programmer.

Si vous possédez des connaissances techniques ou souhaitez faire évoluer votre projet davantage, Horizons vous donne également un accès complet au code source, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer selon vos besoins.

Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre site Web ou votre application vitrine dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre site Web ou votre application vitrine, de les voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.

Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre site Web ou à votre application, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.

Pour publier votre site Web ou votre application vitrine, passez à l’un de nos forfaits payants à partir de $ CA 4,19/mois. L’hébergement et le domaine sont compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier pour mettre votre site Web ou votre application vitrine en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.

Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine : avec la plateforme de codage intuitif par requêtes Horizons ou avec le créateur de site Web Hostinger. La différence se reflète déjà dans leur approche.

Le créateur de sites Web Hostinger vous permet de commencer à partir d’un modèle ou de générer un site Web d’entreprise à partir d’une simple description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C’est une excellente solution si vous souhaitez mettre rapidement en ligne un site vitrine simple et professionnel.

Horizons adopte une approche conversationnelle. Vous clavardez avec l’IA, qui applique les modifications en temps réel, ce qui vous offre beaucoup plus de liberté de personnalisation. Grâce à son infrastructure intégré, vous pouvez également créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des comptes utilisateurs et des fonctionnalités réservées aux membres. Et si vous le souhaitez, vous bénéficiez aussi d’un accès complet au code source.

Les deux solutions sont conçues pour les gens qui ne possèdent pas de connaissances techniques. Le choix dépend surtout de votre façon de créer et du degré de personnalisation dont vous avez besoin.

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