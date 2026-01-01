Accordez une visibilité à vos réalisations avec un site vitrine ou une application

Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine : avec la plateforme de codage intuitif par requêtes Horizons ou avec le créateur de site Web Hostinger. La différence se reflète déjà dans leur approche.



Le créateur de sites Web Hostinger vous permet de commencer à partir d’un modèle ou de générer un site Web d’entreprise à partir d’une simple description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C’est une excellente solution si vous souhaitez mettre rapidement en ligne un site vitrine simple et professionnel.



Horizons adopte une approche conversationnelle. Vous clavardez avec l’IA, qui applique les modifications en temps réel, ce qui vous offre beaucoup plus de liberté de personnalisation. Grâce à son infrastructure intégré, vous pouvez également créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des comptes utilisateurs et des fonctionnalités réservées aux membres. Et si vous le souhaitez, vous bénéficiez aussi d’un accès complet au code source.



Les deux solutions sont conçues pour les gens qui ne possèdent pas de connaissances techniques. Le choix dépend surtout de votre façon de créer et du degré de personnalisation dont vous avez besoin.