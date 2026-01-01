Vendez en ligne avec une boutique à votre image

Créez votre boutique ou une application de commerce électronique sur mesure en clavardant avec l’IA. Gérez vos produits, vos commandes, vos paiements et plus encore, à partir d’un seul endroit.
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Forfaits payants à partir de seulement $ CA 4,19/mois

Vendez en ligne avec une boutique à votre image

Tout ce qu'il vous faut pour vendre et réussir en ligne

Réunissez tous les outils dont vous avez besoin pour vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et des produits imprimés à la demande.
Vendez des produits numériques

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Créez votre boutique en ligne et vos pages de produits en clavardant simplement avec l’IA ou à partir de modèles.
Vendez des produits numériques

Tout pour propulser votre croissance

L’hébergement, le nom de domaine et le courriel sont inclus. Configurez facilement vos outils de marketing ainsi que vos solutions de paiement, notamment Stripe, PayPal, AdSense et l’optimisation pour les moteurs de recherche.

Tout pour propulser votre croissance

0 % de frais de transaction

Maximisez vos marges et proposez plus de 100 modes de paiement, sans frais supplémentaires.

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Livraison automatique par courriel

Vendez des livres numériques, de la musique et des créations digitales : vos produits sont livrés automatiquement et instantanément à votre clientèle.
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Votre projet de commerce électronique commence ici

Découvrez des exemples populaires, allant des boutiques en ligne aux tableaux de bord de ventes et bien plus encore, afin de trouver l'inspiration, ou commencez directement avec un modèle prédéfini et créez votre projet en quelques secondes.
Boutique en ligne personnalisée

Boutique en ligne personnalisée

Lancez une boutique en ligne qui correspond exactement à vos besoins. Présentez vos produits, gérez vos commandes et commencez à vendre en ligne, sans écrire une seule ligne de code.Commencer à créer
Créez une plateforme réservée aux membres où votre clientèle accède à du contenu exclusif, des formations ou une communauté. Fixez vos tarifs, gérez les abonnements et augmentez vos revenus récurrents.Commencer à créer
Créez un agent conversationnel intelligent qui répond aux questions de votre clientèle en tout temps, la guide dans son parcours et automatise les tâches les plus courantes.Commencer à créer
Suivez facilement les niveaux de stock, gérez vos approvisionnements et évitez les ruptures de stock à partir d'un tableau de bord simple et intuitif.Commencer à créer
Tenez votre clientèle informée grâce à une expérience de suivi des commandes à l'image de votre marque, qui inspire confiance de l'achat jusqu'à la livraison.Commencer à créer
Analysez vos données de vente pour obtenir des renseignements clairs et prendre de meilleures décisions afin de faire croître votre entreprise.Commencer à créer

Comment lancer votre boutique en ligne avec l’IA

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez votre boutique en ligne ou votre application de commerce électronique idéale, ou choisissez un modèle pour démarrer plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez l’apparence de votre boutique, créez des pages de produits à partir d’une seule image, puis configurez les paiements et la livraison, le tout dans un seul tableau de bord. Prévisualisez le résultat avant de publier.
03

Publiez en un clic

En un clic, votre boutique est en ligne et prête à recevoir des commandes. Aucune configuration technique, aucune intégration tierce et aucun délai d’attente.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Passez de l’idée à la vente en quelques minutes

Découvrez comment créer, personnaliser et lancer votre boutique en quelques minutes, de la création de produits avec l’IA à la configuration des paiements.

Découvrez tout ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

Pages vitrines et applications d'entreprise

Sites Web et applications de réservation

CRM personnalisés

Outils d'affaires internes

Les témoignages des utilisateurs et utilisatrices de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Passez à l’action avec votre boutique en ligne ou votre application de commerce électronique

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Aucune carte de crédit requise

FAQ sur la création de boutiques en ligne avec le codage intuitif Horizons

La solution de commerce électronique Horizons est conçue pour rendre la vente en ligne accessible à tous. Horizons IA crée votre boutique ou votre application Web de commerce électronique sur mesure à partir d’une simple conversation, tandis que la solution de commerce électronique native de Hostinger gère les produits, les paiements, les commandes et l’expédition. Le tout fonctionne de façon parfaitement intégrée dès le départ.

Aucune programmation, aucune configuration technique et aucun outil distinct à gérer. Tout ce qu’il vous faut pour vendre en ligne est à votre disposition dès que vous êtes prêt·e.

Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux ainsi que des produits imprimés sur demande.

Les abonnements et la prise de rendez-vous ne sont pas encore offerts, mais vous pouvez proposer ces services à l’aide d’outils tiers :

  • Pour vendre des abonnements, nous recommandons Stripe. Il suffit de demander à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
  • Pour la prise de rendez-vous, des outils comme Calendly sont tout indiqués. Vous pouvez également demander à Horizons de vous aider à l’ajouter à votre site.

Choisissez parmi plus de 100 modes de paiement, notamment les cartes de paiement, PayPal, Google Pay et Apple Pay. Les modes de paiement offerts pour votre boutique varient selon le marché où vous vendez, votre emplacement, la devise utilisée et votre clientèle cible.

Une fois votre boutique en ligne connectée, vous pouvez définir vos zones d’expédition, proposer jusqu’à 25 options de livraison et établir des règles d’expédition personnalisées selon le montant de la commande ou le poids des articles.

Il suffit de deux étapes pour que votre boutique soit opérationnelle :

  1. Cliquez sur « Intégrations » dans le coin supérieur droit de votre projet AI Builder, puis sélectionnez et connectez la boutique en ligne. AI Builder la configure pour vous en quelques instants.
  2. Une fois connecté, allez dans « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de votre boutique.

Consultez notre guide étape par étape pour plus d'instructions.

Vous pouvez gérer votre boutique en tout temps en cliquant sur « Intégrations » → « Boutique en ligne ».

Une fois la boutique connectée, des liens vous redirigeront vers l’outil de gestion intégré. Vous pourrez y gérer les produits, les paiements et bien plus encore, sans avoir à saisir de requête.

Pour modifier l’apparence de votre boutique en ligne, comme la mise en page de la liste de produits, il vous suffit de demander à l’IA d’apporter les changements souhaités dans le clavardage.

Oui. C’est d’ailleurs l’un des principaux atouts de Horizons. De la simple boutique en ligne à l’application de commerce électronique entièrement personnalisée, Horizons vous permet de créer l’expérience de commerce électronique que vous imaginez, y compris des outils sur mesure adaptés aux besoins précis de votre entreprise. Outils de suivi des stocks, systèmes de gestion des commandes ou tableaux de bord des ventes : décrivez simplement vos besoins et Horizons créera l’outil qu’il vous faut.

Aucune. Horizons repose sur le codage intuitif par requêtes : il suffit de décrire ce que vous souhaitez créer et l’IA s’en occupe. Que vous souhaitiez lancer une boutique en ligne ou créer un outil de commerce électronique sur mesure, une simple requête suffit.

Si votre objectif est de lancer une boutique en ligne, vous pouvez créer un premier site Web à partir d’une seule requête, puis connecter l’intégration de boutique en ligne et ajouter vos produits, sans devoir écrire une seule ligne de code.

Si vous avez déjà eu une idée de boutique en ligne ou d'outil de commerce électronique personnalisé mais que vous ne saviez pas par où commencer, le vibe coding est fait pour vous. Au lieu d'écrire du code, vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie, étape par étape.

La meilleure façon de le savoir est de l'essayer vous-même. AI Builder est livré avec un essai gratuit comprenant 5 invites – de quoi coder une boutique en ligne initiale ou une application de commerce électronique personnalisée et voir exactement ce qu'elle peut faire avant de vous engager dans quoi que ce soit. Aucune carte de crédit requise.

Hostinger offre deux façons de construire un site Web de commerce électronique – avec la plate-forme de codage d'ambiance AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence réside déjà dans le nom.

Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site Web de commerce électronique à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'une boutique en ligne propre et simple rapidement opérationnelle.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des places de marché ou des boutiques en ligne plus complexes avec connexions utilisateur, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont alimentés par la solution de commerce électronique native d'Hostinger et sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.

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