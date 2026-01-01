Vendez en ligne avec une boutique à votre image
Tout ce qu'il vous faut pour vendre et réussir en ligne
Vendez des produits numériques
Tout pour propulser votre croissance
L’hébergement, le nom de domaine et le courriel sont inclus. Configurez facilement vos outils de marketing ainsi que vos solutions de paiement, notamment Stripe, PayPal, AdSense et l’optimisation pour les moteurs de recherche.
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Maximisez vos marges et proposez plus de 100 modes de paiement, sans frais supplémentaires.
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Les témoignages des utilisateurs et utilisatrices de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur la création de boutiques en ligne avec le codage intuitif Horizons
Qu’est-ce que la solution de commerce électronique Horizons?
La solution de commerce électronique Horizons est conçue pour rendre la vente en ligne accessible à tous. Horizons IA crée votre boutique ou votre application Web de commerce électronique sur mesure à partir d’une simple conversation, tandis que la solution de commerce électronique native de Hostinger gère les produits, les paiements, les commandes et l’expédition. Le tout fonctionne de façon parfaitement intégrée dès le départ.
Aucune programmation, aucune configuration technique et aucun outil distinct à gérer. Tout ce qu’il vous faut pour vendre en ligne est à votre disposition dès que vous êtes prêt·e.
Qu’est-ce que je peux vendre?
Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux ainsi que des produits imprimés sur demande.
Les abonnements et la prise de rendez-vous ne sont pas encore offerts, mais vous pouvez proposer ces services à l’aide d’outils tiers :
- Pour vendre des abonnements, nous recommandons Stripe. Il suffit de demander à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
- Pour la prise de rendez-vous, des outils comme Calendly sont tout indiqués. Vous pouvez également demander à Horizons de vous aider à l’ajouter à votre site.
Quels modes de paiement sont offerts?
Choisissez parmi plus de 100 modes de paiement, notamment les cartes de paiement, PayPal, Google Pay et Apple Pay. Les modes de paiement offerts pour votre boutique varient selon le marché où vous vendez, votre emplacement, la devise utilisée et votre clientèle cible.
Quels modes d’expédition sont offerts?
Une fois votre boutique en ligne connectée, vous pouvez définir vos zones d’expédition, proposer jusqu’à 25 options de livraison et établir des règles d’expédition personnalisées selon le montant de la commande ou le poids des articles.
Comment connecter une boutique en ligne à mon projet?
Il suffit de deux étapes pour que votre boutique soit opérationnelle :
- Cliquez sur « Intégrations » dans le coin supérieur droit de votre projet AI Builder, puis sélectionnez et connectez la boutique en ligne. AI Builder la configure pour vous en quelques instants.
- Une fois connecté, allez dans « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de votre boutique.
Consultez notre guide étape par étape pour plus d'instructions.
Comment apporter des modifications à ma boutique en ligne?
Vous pouvez gérer votre boutique en tout temps en cliquant sur « Intégrations » → « Boutique en ligne ».
Une fois la boutique connectée, des liens vous redirigeront vers l’outil de gestion intégré. Vous pourrez y gérer les produits, les paiements et bien plus encore, sans avoir à saisir de requête.
Pour modifier l’apparence de votre boutique en ligne, comme la mise en page de la liste de produits, il vous suffit de demander à l’IA d’apporter les changements souhaités dans le clavardage.
Horizons permet-il de créer bien plus qu’une boutique en ligne?
Oui. C’est d’ailleurs l’un des principaux atouts de Horizons. De la simple boutique en ligne à l’application de commerce électronique entièrement personnalisée, Horizons vous permet de créer l’expérience de commerce électronique que vous imaginez, y compris des outils sur mesure adaptés aux besoins précis de votre entreprise. Outils de suivi des stocks, systèmes de gestion des commandes ou tableaux de bord des ventes : décrivez simplement vos besoins et Horizons créera l’outil qu’il vous faut.
Est-ce qu'il faut des connaissances en programmation pour créer une boutique en ligne ou une application de commerce électronique?
Aucune. Horizons repose sur le codage intuitif par requêtes : il suffit de décrire ce que vous souhaitez créer et l’IA s’en occupe. Que vous souhaitiez lancer une boutique en ligne ou créer un outil de commerce électronique sur mesure, une simple requête suffit.
Si votre objectif est de lancer une boutique en ligne, vous pouvez créer un premier site Web à partir d’une seule requête, puis connecter l’intégration de boutique en ligne et ajouter vos produits, sans devoir écrire une seule ligne de code.
Est-ce que le codage intuitif par requêtes est la bonne solution pour moi?
Si vous avez déjà eu une idée de boutique en ligne ou d'outil de commerce électronique personnalisé mais que vous ne saviez pas par où commencer, le vibe coding est fait pour vous. Au lieu d'écrire du code, vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie, étape par étape.
La meilleure façon de le savoir est de l'essayer vous-même. AI Builder est livré avec un essai gratuit comprenant 5 invites – de quoi coder une boutique en ligne initiale ou une application de commerce électronique personnalisée et voir exactement ce qu'elle peut faire avant de vous engager dans quoi que ce soit. Aucune carte de crédit requise.
Quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites Web Hostinger pour le commerce électronique?
Hostinger offre deux façons de construire un site Web de commerce électronique – avec la plate-forme de codage d'ambiance AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence réside déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site Web de commerce électronique à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'une boutique en ligne propre et simple rapidement opérationnelle.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des places de marché ou des boutiques en ligne plus complexes avec connexions utilisateur, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont alimentés par la solution de commerce électronique native d'Hostinger et sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.