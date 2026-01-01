Développement MVP simplifié grâce à l'IA
Créez, testez et évoluez, sans prendre de risques
De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes
Lancement rapide, croissance éclair
Passez de la création au lancement en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont inclus, sans outils tiers ni délais.
Conçu pour évoluer avec vous
Tout est prêt dès le départ : bases de données, comptes d'utilisateur et stockage de fichiers sont déjà intégrés pour accompagner la croissance de votre produit.
À moindre coût
De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes
Lancement rapide, croissance éclair
Passez de la création au lancement en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont inclus, sans outils tiers ni délais.
Conçu pour évoluer avec vous
Tout est prêt dès le départ : bases de données, comptes d'utilisateur et stockage de fichiers sont déjà intégrés pour accompagner la croissance de votre produit.
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Donnez vie à votre idée avec une simple requête
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Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur l'outil de création de PMV
Qu'est-ce que le développement MVP ?
Le développement d'un PMV (produit minimum viable) consiste à créer une version simplifiée de votre idée qui comprend uniquement les fonctionnalités essentielles pour la tester auprès de vrais utilisateurs et utilisatrices. Vous pouvez ainsi vérifier si elle répond réellement à leurs besoins avant d'y investir trop de temps et d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le PMV.
Quelle est la différence entre un prototype et un PMV (produit minimum viable)?
Un prototype est un aperçu interactif qui vous permet de visualiser votre idée et de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de passer au développement. Un PMV (produit minimum viable) est la première version fonctionnelle de votre produit, conçue avec les fonctionnalités essentielles pour être lancée et testée auprès de vrais utilisateurs et utilisatrices. En résumé, créez un prototype pour valider votre concept, puis un PMV pour le tester dans le monde réel. Pour en savoir plus, consultez notre guide comparant les prototypes et les PMV.
Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle réellement un MVP ?
Quand dois-je choisir un constructeur MVP sans code plutôt que d’embaucher un développeur ?
Un créateur de PMV sans code vous permet de valider votre idée rapidement et à moindre coût. Une fois que vous avez confirmé l'intérêt du marché et que des personnalisations plus poussées se justifient, vous pouvez faire appel à des développeurs. Avec Horizons, testez et développez votre idée sans contraintes de temps ou de budget, puis exportez le code complet lorsque vous êtes prêt·e à passer à l'étape suivante. Vous n'aurez pas à recommencer de zéro.
Quels sont les coûts de développement du MVP ?
Le développement traditionnel d’un PMV peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre PMV dès maintenant.
Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre PMV, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager. Pour publier votre PMV, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre PMV en ligne.
Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.
Est-il nécessaire de savoir programmer pour créer un PMV?
Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.
Combien de temps faut-il pour créer un PMV avec l'outil de création de PMV par IA de Horizons?
Créez votre premier PMV en quelques minutes : décrivez votre idée et Horizons lui donne vie instantanément. Vous pourrez ensuite le faire évoluer à votre rythme. Chaque nouvelle fonctionnalité ou amélioration ne demande qu'une nouvelle requête. Lorsque tout est prêt, publiez votre PMV en un clic.
Est-ce que je peux générer des revenus avec un PMV?
Oui. Vous pouvez intégrer des solutions de paiement comme Stripe afin de vendre des abonnements, de facturer des services ou de proposer des achats ponctuels directement dans votre PMV.
Comment modifier mon PMV après son lancement?
Mettre votre PMV à jour est aussi simple que de le créer. Retournez dans votre projet, ouvrez-le et continuez à clavarder avec Horizons. Décrivez les modifications que vous souhaitez apporter et l'IA se charge du reste. C'est toute la simplicité du codage intuitif par requêtes, sans avoir besoin de faire appel à un développeur. Si vous possédez des connaissances techniques ou souhaitez aller plus loin, Horizons vous donne un accès complet au code.
Comment tester un PMV?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre PMV avec des utilisateurs avant son lancement afin de recueillir leurs commentaires et de le peaufiner. Les essais réalisés dès les premières étapes vous permettent de confirmer l’intérêt pour votre produit et de l’améliorer avant de poursuivre son développement.
Comment héberger une application Web?
L’hébergement est inclus avec Horizons. Une fois que votre PMV est prêt, vous pouvez le publier en un seul clic et profiter d’une plateforme d’hébergement rapide et sécurisée ainsi que d’un nom de domaine personnalisé.