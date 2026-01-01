Le développement traditionnel d’un PMV peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre PMV dès maintenant.

Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre PMV, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager. Pour publier votre PMV, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre PMV en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.