Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Passez de l'idée à un produit fonctionnel en quelques minutes grâce à l'IA. Aucun besoin de programmer ni de faire appel à une équipe de développement.
Commencer gratuitement

Aucune carte de crédit requise

Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Créez, testez et évoluez, sans prendre de risques

Tout ce qu'il vous faut pour valider vos idées, lancer vos produits rapidement et les faire évoluer en toute confiance.

De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes

Toutes les bonnes idées ne deviennent pas nécessairement des entreprises rentables. Afin de le savoir, il faut les mettre à l'essai. Créez un PMV fonctionnel en quelques minutes en clavardant avec l'IA, sans programmation ni équipe de développement.
De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes

Lancement rapide, croissance éclair

Passez de la création au lancement en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont inclus, sans outils tiers ni délais.

Lancement rapide, croissance éclair

Conçu pour évoluer avec vous

Tout est prêt dès le départ : bases de données, comptes d'utilisateur et stockage de fichiers sont déjà intégrés pour accompagner la croissance de votre produit.

Conçu pour évoluer avec vous

À moindre coût

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
À moindre coût

De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes

Toutes les bonnes idées ne deviennent pas nécessairement des entreprises rentables. Afin de le savoir, il faut les mettre à l'essai. Créez un PMV fonctionnel en quelques minutes en clavardant avec l'IA, sans programmation ni équipe de développement.
De l'idée au PMV fonctionnel en quelques minutes

Lancement rapide, croissance éclair

Passez de la création au lancement en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont inclus, sans outils tiers ni délais.

Lancement rapide, croissance éclair

Conçu pour évoluer avec vous

Tout est prêt dès le départ : bases de données, comptes d'utilisateur et stockage de fichiers sont déjà intégrés pour accompagner la croissance de votre produit.

Conçu pour évoluer avec vous

À moindre coût

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
À moindre coût

Donnez vie à votre idée avec une simple requête

Découvrez quelques exemples de produits minimums viables (PMV) que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons. Validez votre idée auprès d'utilisateurs réels avant d'investir dans son développement complet.
Créez, testez et évoluez, sans prendre de risques

PMV d'une application SaaS

Créez une version fonctionnelle d'un générateur de factures, d'un outil de suivi de projets, d'une plateforme de réservation ou d'un CRM spécialisé. Les comptes d'utilisateur et les paiements Stripe sont déjà intégrés. Lancez votre produit en quelques jours plutôt qu'en quelques mois.
Qu'il s'agisse d'une application de réservation pour les services d'entretien ménager, d'un marché pour les pigistes ou d'une plateforme de promenade de chiens, créez une version simplifiée avec de véritables parcours de réservation et testez-la auprès d'utilisateurs réels avant de la faire évoluer.
Processus d'approbation, tableaux de bord, outils de suivi personnalisés et bien plus : créez une version simplifiée avec des comptes d'utilisateur et une base de données intégrée, puis testez-la avec votre équipe avant d'investir dans son développement complet.
Qu'il s'agisse d'une marque de suppléments, d'une boutique de téléchargements numériques ou d'une marque de vêtements spécialisée, lancez une version simplifiée de votre boutique en ligne grâce à l'intégration Online Store et testez la demande réelle de votre marché avant d'investir dans vos inventaires.

Comment développer un PMV

01

Décrivez votre idée

Décrivez à l'IA ce que votre PMV doit accomplir : le problème qu'il résout, ses principales fonctionnalités et le public auquel il s'adresse. Observez-le prendre vie en quelques minutes.
02

Lancez votre PMV en un clic

Configurez les paiements, les comptes d'utilisateur et bien plus, puis mettez votre PMV en ligne en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation pour les moteurs de recherche sont compris. Aucune configuration technique, aucun délai.
03

Testez et affinez

Présentez votre PMV à des utilisateurs réels, recueillez leurs commentaires, puis améliorez-le en fonction de ce que vous apprenez. Continuez à l'optimiser jusqu'à ce que vos principales hypothèses soient validées.

Besoin de conseils supplémentaires?

Découvrez des tutoriels détaillés, des guides pratiques et des instructions étape par étape pour maîtriser rapidement l'IA. Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA se trouve ici.
Guide de démarrage

Guide de démarrage

Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos requêtes

Améliorez vos requêtes

Tutoriel
Vidéo
Erreurs courantes à éviter

Erreurs courantes à éviter

Tutoriel
Vidéo

Découvrez tout ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

Prototypes

Applications SaaS

Outils internes d'entreprise

Outils IA personnalisés

Solutions CRM sur mesure

Applications de prise de rendez-vous et de réservation

Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Lancez votre PMV dès aujourd'hui

Commencez gratuitement

Aucune carte de crédit requise

FAQ sur l'outil de création de PMV

Le développement d'un PMV (produit minimum viable) consiste à créer une version simplifiée de votre idée qui comprend uniquement les fonctionnalités essentielles pour la tester auprès de vrais utilisateurs et utilisatrices. Vous pouvez ainsi vérifier si elle répond réellement à leurs besoins avant d'y investir trop de temps et d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le PMV.

Un prototype est un aperçu interactif qui vous permet de visualiser votre idée et de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de passer au développement. Un PMV (produit minimum viable) est la première version fonctionnelle de votre produit, conçue avec les fonctionnalités essentielles pour être lancée et testée auprès de vrais utilisateurs et utilisatrices. En résumé, créez un prototype pour valider votre concept, puis un PMV pour le tester dans le monde réel. Pour en savoir plus, consultez notre guide comparant les prototypes et les PMV.

Horizons utilise des modèles d'IA avancés pour générer du code, du design et du contenu en fonction de vos besoins. Il compile le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant ainsi de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.

Un créateur de PMV sans code vous permet de valider votre idée rapidement et à moindre coût. Une fois que vous avez confirmé l'intérêt du marché et que des personnalisations plus poussées se justifient, vous pouvez faire appel à des développeurs. Avec Horizons, testez et développez votre idée sans contraintes de temps ou de budget, puis exportez le code complet lorsque vous êtes prêt·e à passer à l'étape suivante. Vous n'aurez pas à recommencer de zéro.

Le développement traditionnel d’un PMV peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre PMV dès maintenant.

Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre PMV, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager. Pour publier votre PMV, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre PMV en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.

Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.

Créez votre premier PMV en quelques minutes : décrivez votre idée et Horizons lui donne vie instantanément. Vous pourrez ensuite le faire évoluer à votre rythme. Chaque nouvelle fonctionnalité ou amélioration ne demande qu'une nouvelle requête. Lorsque tout est prêt, publiez votre PMV en un clic.

Oui. Vous pouvez intégrer des solutions de paiement comme Stripe afin de vendre des abonnements, de facturer des services ou de proposer des achats ponctuels directement dans votre PMV.

Mettre votre PMV à jour est aussi simple que de le créer. Retournez dans votre projet, ouvrez-le et continuez à clavarder avec Horizons. Décrivez les modifications que vous souhaitez apporter et l'IA se charge du reste. C'est toute la simplicité du codage intuitif par requêtes, sans avoir besoin de faire appel à un développeur. Si vous possédez des connaissances techniques ou souhaitez aller plus loin, Horizons vous donne un accès complet au code.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre PMV avec des utilisateurs avant son lancement afin de recueillir leurs commentaires et de le peaufiner. Les essais réalisés dès les premières étapes vous permettent de confirmer l’intérêt pour votre produit et de l’améliorer avant de poursuivre son développement.

L’hébergement est inclus avec Horizons. Une fois que votre PMV est prêt, vous pouvez le publier en un seul clic et profiter d’une plateforme d’hébergement rapide et sécurisée ainsi que d’un nom de domaine personnalisé.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.