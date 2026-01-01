Hébergement Webflow

Déployez rapidement des applications créées avec Webflow.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
Hébergement Webflow

Hébergement Webflow clair, un prix unique.

Hébergez vos sites Webflow sur une infrastructure fiable et déployez-les et développez-les en toute sérénité. Chaque forfait comprend une garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Des maquettes Webflow aux sites en ligne

Déployez vos projets Webflow du prototype à la production sans configuration supplémentaire. L'hébergement Node.js d'Hostinger offre à votre application un environnement d'exécution simple et efficace, permettant un déploiement fluide de la logique backend personnalisée, des API et des fonctionnalités dynamiques, en parallèle du frontend. Une fois en production, votre infrastructure gérée est conçue pour assurer une fiabilité optimale, même en cas de forte augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la gestion des serveurs et plus de temps à l'amélioration de l'expérience utilisateur.
Hébergement Webflow

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Webflow

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Webflow.
Cela signifie déployer un site créé avec Webflow sur un serveur de production où les utilisateurs peuvent y accéder via un nom de domaine. C'est important parce que votre application a besoin d'un environnement d'exécution Node.js géré, et pas seulement d'un hébergement temporaire, pour gérer le code côté serveur et le trafic en direct.
Un VPS vous fournit un serveur Linux dédié ; vous devez donc installer et gérer vous-même Node.js, les proxys inverses, les gestionnaires de processus et les mises à jour. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces éléments d'exécution et d'infrastructure sont pris en charge, ce qui vous permet de vous concentrer sur le déploiement de votre site plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez le dépôt privé et sélectionnez la branche à déployer. Ensuite, chaque modification apportée à cette branche pourra déclencher un nouveau déploiement.
Si le trafic ou l'utilisation des ressources dépassent les limites de votre forfait, l'application peut ralentir ou être temporairement limitée jusqu'à ce que vous passiez à un forfait supérieur. Hostinger ne facture pas de frais supplémentaires pour le trafic excédentaire avec ce produit ; il vous suffit de passer à un forfait supérieur lorsque vous avez besoin de plus de capacité.
Déployez le code de votre application depuis Git ou téléchargez-le depuis votre environnement local, puis configurez votre domaine pour qu'il pointe vers la nouvelle instance Hostinger. Si le projet est déjà exécuté localement, assurez-vous que votre version de Node.js et vos variables d'environnement correspondent avant de faire basculer le trafic.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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