Hébergement du curseur

Déployez des applications créées avec Cursor AI en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement du curseur

Tarif simple, sans frais cachés

Déployez vos applications créées avec Cursor AI sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait comprend une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer en toute sérénité.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Déployez plus rapidement ce que vous créez dans Cursor AI.

Déployez vos applications Cursor AI à partir de vos fichiers locaux vers un environnement Node.js en production sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code, et Hostinger s'occupe de la configuration pour que votre projet soit opérationnel rapidement et en quelques étapes seulement. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les charges de travail Node.js, avec une disponibilité et une mise à l'échelle garanties. Vous bénéficiez ainsi d'un passage simplifié du prototype à la production, tout en restant concentré sur votre code.
hébergement du curseur

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement des curseurs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Cursor.
Cela signifie déployer l'application Node.js que vous créez avec Cursor AI sur un serveur de production accessible aux utilisateurs. C'est important parce que Cursor AI vous aide à écrire du code, mais c'est l'hébergement qui assure le bon fonctionnement de l'application en production.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le développement de votre application Cursor AI.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez conserver le dépôt privé tout au long du processus.
Votre forfait comprend une quantité définie de ressources. Si votre application dépasse ces ressources, vous devrez passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais une utilisation plus importante et durable peut nécessiter un forfait plus élevé.
Transférez votre projet sur GitHub ou téléchargez le code, puis connectez-le à Hostinger et déployez l'application Node.js. Si vous migrez d'un autre hébergeur, utilisez les mêmes paramètres d'application, variables d'environnement et commandes de compilation pour votre nouvelle installation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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