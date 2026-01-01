Déployez plus rapidement ce que vous créez dans Cursor AI.

Déployez vos applications Cursor AI à partir de vos fichiers locaux vers un environnement Node.js en production sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code, et Hostinger s'occupe de la configuration pour que votre projet soit opérationnel rapidement et en quelques étapes seulement. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les charges de travail Node.js, avec une disponibilité et une mise à l'échelle garanties. Vous bénéficiez ainsi d'un passage simplifié du prototype à la production, tout en restant concentré sur votre code.