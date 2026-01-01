Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
+2 mois gratuits
Fonctionnalités Entreprise :
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Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :
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Ship Codex projects without friction
Soumettez votre code. On s’occupe du reste.
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application Web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l’échelle : on s'occupe de tout.
3. Gérez et développez
Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.
Emplacement du serveur recommandé :
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