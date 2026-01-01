Hébergement Claude Code

Déployez des applications créées avec Claude Code en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
Hébergement Claude Code

Choisissez votre forfait d'hébergement Claude Code

Déployez les applications créées avec Claude Code sur un hébergement fiable et performant. Tous les forfaits sont assortis d'une garantie de remboursement de 30 jours, pour que vous puissiez les essayer en toute confiance.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Accélérez la mise en production de vos projets Claude Code

Déployez vos applications et prototypes créés avec Claude Code, du développement local à la production, sans modifier votre flux de travail. Transférez votre projet Node.js, puis laissez Hostinger s'occuper de l'exécution et du déploiement afin que votre application soit immédiatement opérationnelle, sans configuration supplémentaire. Une fois en ligne, votre projet repose sur une infrastructure infogérée, conçue pour offrir une disponibilité optimale et une grande capacité d’évolution. Vous consacrerez ainsi moins de temps à l'administration des serveurs et davantage à l’amélioration du code et des fonctionnalités déjà déployées.
Hébergement Claude Code

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Claude Code

Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l’hébergement Claude Code.
L'hébergement Claude Code permet de déployer les applications Node.js créées avec Claude Code sur un serveur de production afin qu'elles soient accessibles à vos utilisateurs et utilisatrices. Comme la génération de code ne suffit pas à mettre une application en production, vous avez également besoin d'un environnement d'exécution, d'une gestion des processus et d'un accès au réseau.
Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d'exploitation, Node.js, les mises à jour et les processus de votre application. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger pour Claude Code, la plateforme s'occupe de l'infrastructure serveur afin que vous puissiez consacrer votre temps au développement et au déploiement de votre application, plutôt qu'à l'administration du système.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l’accès à votre dépôt privé et déployez votre application à partir de la branche souhaitée. Vous pourrez ensuite récupérer les mises à jour à partir du même dépôt, tout en conservant votre code privé.
Votre forfait comprend des limites de ressources fixes. Si le trafic dépasse ces limites pendant une période prolongée, votre application pourrait ralentir et nécessiter un forfait supérieur. Nous n’imposons pas de frais de dépassement pour les visites supplémentaires, mais nous recommandons une mise à niveau avant qu’une charge soutenue n’affecte les performances.
Transférez votre projet vers GitHub, connectez votre dépôt et déployez-le sur Hostinger. Si vous migrez à partir d'un autre hébergeur, mettez à jour les variables d'environnement et les paramètres de votre domaine, puis testez votre application après le premier déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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