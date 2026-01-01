Accélérez la mise en production des projets Replit

Déployez vos applications et prototypes Replit de votre espace de travail en production sans modifier votre architecture. Transférez votre code Node.js sur Hostinger et exécutez-le grâce à une configuration qui simplifie le déploiement : votre projet est opérationnel sans configuration supplémentaire ni intervention sur le serveur. Une fois déployée, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une stabilité optimale même en cas de forte charge. Vous bénéficiez ainsi d'une disponibilité fiable, d'une capacité d'évolution et d'un gain de temps considérable en maintenance serveur, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel : le développement de votre application.