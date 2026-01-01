Hébergement Storybook

Déployez des applications créées avec Storybook en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Hébergez vos applications Storybook en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez-la sans risque grâce à notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours.
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2 cœurs de CPU
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5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
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Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Naviguer des projets construits comme dans un livre d'histoires facilement

Déployez facilement votre projet Storybook grâce à une configuration optimisée. Transférez votre code et l'hébergement Node.js d'Hostinger vous offre un chemin clair, des versions locales à un site de documentation en ligne ou un environnement de test de composants, sans configuration de serveur supplémentaire. Votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour une fiabilité maximale. Les mises à jour demeurent ainsi prévisibles et les pics de trafic sont mieux gérés. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des déploiements et plus de temps à l'amélioration des composants d'interface utilisateur essentiels à votre équipe.
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Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de livres d'histoires

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Storybook.
L'hébergement Storybook consiste à déployer l'application ou le site Node.js que vous avez créé avec Storybook dans un environnement de production accessible aux utilisateurs. C'est important parce que les aperçus locaux ne suffisent pas pour la production, les tests ou le partage d'une version stable avec votre équipe.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node, le superviseur de processus et les mises à jour. Avec notre hébergement Node.js, ces aspects sont pris en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Storybook plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez continuer à envoyer des mises à jour sur GitHub et redéployer à partir du même dépôt.
Votre forfait comporte des limites. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de facturation surprise par requête pour les dépassements, mais nous vous recommandons de consulter les ressources du forfait avant un déploiement à grande échelle.
Connectez votre dépôt Git existant ou téléchargez le projet, configurez la commande de démarrage Node.js et les variables d'environnement, puis déployez. Si vous migrez depuis un environnement local, assurez-vous que l'application s'exécute en mode production et que toutes les étapes de compilation sont incluses.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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