De Google AI Studio à l'application en ligne rapidement

Déployez vos applications et prototypes créés dans Google AI Studio, de la phase de test locale à un environnement Node.js en production, sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code : Hostinger gère l’exécution et le déploiement pour que votre projet soit prêt à être utilisé par de vrais utilisateurs, avec une configuration minimale. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et une capacité d'adaptation à l'augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à l’optimisation des fonctionnalités essentielles à votre architecture.