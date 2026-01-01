Hébergement de Google AI Studio

Déployez des applications créées avec Google AI Studio en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
Hébergement de Google AI Studio

Tarification simple pour l'hébergement de Google AI Studio

Hébergez les applications que vous créez avec Google AI Studio sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Chaque forfait comprend notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer en toute confiance.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
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50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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GRATUIT
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GRATUIT
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Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
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Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

De Google AI Studio à l'application en ligne rapidement

Déployez vos applications et prototypes créés dans Google AI Studio, de la phase de test locale à un environnement Node.js en production, sans modifier votre flux de travail. Transférez votre code : Hostinger gère l’exécution et le déploiement pour que votre projet soit prêt à être utilisé par de vrais utilisateurs, avec une configuration minimale. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et une capacité d'adaptation à l'augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à l’optimisation des fonctionnalités essentielles à votre architecture.
Hébergement de Google AI Studio

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de Google AI Studio

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de Google AI Studio.
Cela signifie déployer l'application ou le site Node.js que vous avez créé avec Google AI Studio sur un serveur de production afin que les utilisateurs puissent y accéder. Google AI Studio est un outil de développement, pas un service que vous hébergez directement.
Avec un hébergement VPS, vous gérez vous-même le serveur, les mises à jour du système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches sont prises en charge pour vous, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour peuvent être déployées à partir de Git de la même manière qu'avec un dépôt public.
Nos forfaits comprennent des limites de ressources définies. Si votre application dépasse ces limites, elle peut ralentir ou nécessiter un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux ; si vous avez besoin de plus de capacité, il vous suffit de passer à un forfait supérieur.
Publiez l'application sur GitHub, connectez le dépôt dans Hostinger et déployez la branche souhaitée. Si elle est déjà hébergée ailleurs, vous pouvez rediriger le même code source vers Hostinger avec quelques modifications mineures, à condition qu'il respecte les exigences d'hébergement de Node.js.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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