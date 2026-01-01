Hébergement Sveltekit

Déployez des applications SvelteKit en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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hébergement sveltekit

Des forfaits d'hébergement SvelteKit transparents, sans frais cachés

Hébergez votre application SvelteKit en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez-la sans risque grâce à notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à la façon dont SvelteKit évolue

Déployez votre application SvelteKit sur un hébergement Node.js sans effort supplémentaire. Envoyez votre code, et Hostinger s'occupe de la compilation et de l'exécution côté serveur de votre projet. Vos routes, points de terminaison et pages rendues fonctionnent ainsi comme prévu. Votre application reste sur une infrastructure gérée, conçue pour Node.js, offrant la fiabilité et la capacité d'évoluer sans maintenance serveur constante. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production et pouvez vous concentrer sur les fonctionnalités visibles par vos utilisateurs.
hébergement sveltekit

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Sveltekit

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Sveltekit.
L'hébergement SvelteKit consiste à exécuter votre application SvelteKit sur un serveur capable de gérer son environnement d'exécution Node.js et ses routes côté serveur. C'est important parce qu'un hébergement statique seul n'est pas suffisant si votre application utilise le rendu côté serveur (SSR), des points de terminaison ou des actions serveur.
Avec un VPS, vous installez et gérez vous-même Node.js, un gestionnaire de processus, le protocole TLS, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement SvelteKit géré, cette couche d'exécution est prise en charge : vous déployez votre application au lieu d'administrer le serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour seront déployées automatiquement à chaque envoi de modifications.
Si votre application dépasse les ressources incluses dans votre forfait, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation plus importante et prolongée nécessite plus de ressources.
Transférez votre projet sur GitHub, branchez le dépôt et déployez-le sur Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour vos variables d'environnement et vos paramètres de domaine, puis testez le rendu côté serveur (SSR) et les routes après le premier déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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