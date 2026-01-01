Hébergement Angular

Déployez des applications Angular avec un hébergement Node.js évolutif.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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hébergement Angular

Tarification simple pour l'hébergement Angular

Hébergez votre application Angular sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Si elle ne vous convient pas, notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours vous assure une totale tranquillité d'esprit.
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
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CDN interne mondial
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Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
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Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
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Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
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Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
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Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour optimiser les performances des applications Angular

Déployez votre application Angular sur un hébergement Node.js sans configuration de serveur supplémentaire. Transférez votre projet : Hostinger gère l’exécution et le déploiement pour que votre site ou application soit mis en ligne en toute simplicité. Votre application fonctionne sur une infrastructure gérée, conçue pour garantir une fiabilité optimale même en cas de variations de trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au déploiement des mises à jour. Le passage du code à la production est ainsi simplifié, grâce à un hébergement discret et performant.
hébergement Angular

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Angular

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Angular.
L'hébergement Angular est l'environnement de production où l'application ou le site Node.js que vous avez développé avec Angular s'exécute pour les utilisateurs. Il est important parce que vous avez besoin d'un serveur capable de gérer le déploiement, les dépendances d'exécution, le routage et la disponibilité à l'extérieur de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, la gestion des processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, la plateforme prend en charge la couche serveur, ce qui vous permet de déployer votre application Angular sans avoir à gérer l'intégralité du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour seront récupérées à partir de ce même dépôt privé après chaque envoi.
Si le trafic dépasse les limites de votre forfait, les requêtes peuvent être restreintes ou les performances dégradées jusqu'à ce que vous passiez à un forfait supérieur. Hostinger ne cache pas ces problèmes derrière une facturation opaque des dépassements ; la capacité est bien liée au forfait que vous avez choisi.
Transférez votre projet sur GitHub ou importez le code existant, puis connectez le dépôt dans Hostinger et déployez l'application. Si vous migrez d'un autre hébergeur, configurez votre domaine pour qu'il pointe vers la nouvelle application après le déploiement et vérifiez les variables d'environnement et les paramètres de compilation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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