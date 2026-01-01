Conçu pour s'adapter à l'évolution de Preact

Déployez votre application Preact sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Envoyez votre code : l’environnement d’exécution s’occupe du reste, garantissant ainsi que vos pages et composants se chargent comme prévu, pour une transition simplifiée du développement local à la production. Votre projet s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour rester stable même en cas de forte augmentation du trafic. Vous bénéficiez ainsi de moins de soucis de déploiement, d’une meilleure fiabilité au quotidien et de plus de temps pour vous concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la maintenance du serveur.