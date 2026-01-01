Hébergement Preact

Déployez rapidement des applications Preact sur Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement préact

Tarif mensuel simple, sans frais cachés

Hébergez votre application Preact sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Chaque forfait comprend une garantie de remboursement de 30 jours, pour un déploiement en toute sérénité.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à l'évolution de Preact

Déployez votre application Preact sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Envoyez votre code : l’environnement d’exécution s’occupe du reste, garantissant ainsi que vos pages et composants se chargent comme prévu, pour une transition simplifiée du développement local à la production. Votre projet s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour rester stable même en cas de forte augmentation du trafic. Vous bénéficiez ainsi de moins de soucis de déploiement, d’une meilleure fiabilité au quotidien et de plus de temps pour vous concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la maintenance du serveur.
hébergement préact

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Preact

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Preact.
L'hébergement Preact consiste à déployer une application Preact dans un environnement de production capable d'exécuter votre application Node.js et de la rendre accessible aux utilisateurs. C'est important parce que vous avez besoin d'un environnement d'exécution stable, d'un processus de déploiement fluide et d'une solution de mise à l'échelle une fois l'application déployée hors de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, les mises à jour, le gestionnaire de processus et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches d'infrastructure sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Preact plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez la branche souhaitée. Les mises à jour peuvent être récupérées du dépôt comme pour un projet public.
Votre forfait comporte des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation prolongée au-delà des limites de votre forfait nécessite un forfait plus élevé.
Envoyez votre application sur GitHub, connectez le référentiel à Hostinger et déployez la version. Si vous migrez d'un autre hébergeur, mettez à jour vos variables d'environnement et vos paramètres de domaine, puis testez l'application en production.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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