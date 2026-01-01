react hosting

Conçu pour l'évolutivité de vos applications React

Déployez votre application React avec une configuration qui simplifie le passage du code à la mise en ligne. Hébergez votre projet sur l’infrastructure Node.js de Hostinger et profitez d’un environnement optimisé pour les compilations JavaScript modernes et les applications Web dynamiques. Votre application s’exécute sur une infrastructure gérée conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. Ainsi, vous réduisez les tâches liées au déploiement tout en gagnant de la flexibilité lorsque votre trafic augmente et vous pouvez vous concentrer sur le développement des fonctionnalités et de l’expérience utilisateur.