react hosting

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Déployez vos applications React en ligne avec un hébergement Node.js

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5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

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Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour l'évolutivité de vos applications React

Déployez votre application React avec une configuration qui simplifie le passage du code à la mise en ligne. Hébergez votre projet sur l’infrastructure Node.js de Hostinger et profitez d’un environnement optimisé pour les compilations JavaScript modernes et les applications Web dynamiques. Votre application s’exécute sur une infrastructure gérée conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. Ainsi, vous réduisez les tâches liées au déploiement tout en gagnant de la flexibilité lorsque votre trafic augmente et vous pouvez vous concentrer sur le développement des fonctionnalités et de l’expérience utilisateur.
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Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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FAQ sur l'hébergement React

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes sur l’hébergement React.
L’hébergement React vous permet de mettre en ligne les applications développées avec React et les rendre accessibles aux utilisateurs. Il fournit les ressources nécessaires à leur exécution, à la gestion des compilations et à leur accessibilité sur le Web, afin que votre application soit disponible de façon fiable et performante.
Un VPS vous donne un contrôle complet sur le serveur, mais vous devez également assurer sa configuration, ses mises à jour, sa sécurité et la gestion de l’environnement Node.js. Avec l’hébergement Node.js de Hostinger, ces aspects techniques sont gérés pour vous afin de simplifier le déploiement et la maintenance de votre application React.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l’accès à votre dépôt privé et déployez votre application à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez conserver votre dépôt privé tout en continuant à utiliser votre méthode de déploiement habituelle à chaque mise à jour du code.
Chaque forfait comporte certaines limites de ressources. Si votre application dépasse ces limites à mesure qu’elle gagne en popularité, vous devrez passer à un forfait supérieur ou à une solution mieux adaptée à vos besoins. Nous n’imposons pas de frais de dépassement imprévus lors des pointes de trafic normales, mais une utilisation soutenue doit correspondre aux ressources de votre forfait.
Téléversez votre application sur GitHub, connectez le dépôt dans Hostinger et déployez la branche de votre choix. Si vous migrez à partir d'un autre hébergeur, vous pouvez utiliser la même base de code et mettre à jour les variables d’environnement ou les paramètres de compilation au moment de la configuration.

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