Hébergement rapide

Déployez des applications créées avec Vite en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement rapide

Tarification simple pour l'hébergement Rapidement

Déployez vos applications rapidement sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait comprend une garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour les applications utilisant Vite

Hébergez votre application Vite sur un hébergement Node.js avec une configuration qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail actuel. Déployez votre projet, lancez la compilation et déployez l'application générée sans configuration supplémentaire. Votre site repose sur une infrastructure gérée, conçue pour des performances stables et une disponibilité optimale, capable de gérer le trafic même lorsque votre projet se développe. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production, avec une gestion serveur allégée.
hébergement rapide

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Vite

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Vite.
L'hébergement Vite consiste à déployer l'application créée avec Vite dans un environnement Node.js en production afin que les utilisateurs puissent y accéder en ligne. C'est important parce que Vite est un outil de construction et non un environnement d'exécution en production ; vous avez donc toujours besoin d'un hébergement pour l'application compilée et pour tout serveur dont elle dépend.
Avec un hébergement VPS classique, vous gérez vous-même le système d'exploitation du serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec notre hébergement Node.js, la plateforme prend en charge la couche serveur, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur la maintenance.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche de votre choix. Les mises à jour pourront ensuite être déployées à partir de GitHub sans intervention manuelle.
Les ressources sont limitées ; si votre application dépasse la capacité de votre forfait, vous devrez passer à une offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais une utilisation élevée et soutenue peut nécessiter plus de ressources.
Connectez le dépôt Git de votre application Vite ou téléchargez le projet compilé, puis configurez la version de Node.js et les variables d'environnement requises. Si vous migrez d'un autre hébergeur, redirigez votre domaine vers Hostinger et redéployez l'application ici.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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