Hébergement Vuejs

Déployez des applications Vue.js en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement vujs

Tarification simple pour l'hébergement Vue.js, sans frais cachés

Hébergez votre application Vue.js en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Si elle ne vous convient pas, notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours vous couvre.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à la mise à l'échelle de Vue.js

Déployez votre application Vue.js sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre code et votre projet s'exécutera dans un environnement optimisé pour le rendu côté serveur, les appels d'API et le processus de compilation attendu par votre pile technologique. Une fois en production, l'hébergement vous permet de vous concentrer sur votre entreprise grâce à une disponibilité garantie et une capacité suffisante pour gérer le trafic à mesure que votre application évolue. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement à la production, avec une gestion serveur allégée.
hébergement vujs

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Vue.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Vuejs.
L'hébergement Vue.js est un environnement de production permettant de déployer et d'exécuter des applications Vue afin que les utilisateurs puissent y accéder sur le web. Il est important car, une fois votre application Vue.js déployée hors de l'environnement de développement local, vous aurez besoin d'un environnement d'exécution Node.js, d'une gestion des processus et d'une infrastructure stable.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, les mises à jour de sécurité et la supervision des processus. Avec notre hébergement Vue.js, ces tâches d'exécution et d'infrastructure sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour des nouveaux envois peuvent être déployées de la même manière qu'avec les dépôts publics.
Le trafic est inclus dans la limite de votre forfait. Si votre application dépasse cette limite, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur ; nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic.
Transférez l'application vers un dépôt Git, connectez-la à Hostinger et déployez la branche principale. Si votre application est déjà hébergée ailleurs, vous pouvez commencer par migrer le code et les paramètres d'environnement, puis mettre à jour le DNS lorsque vous serez prêt.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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