Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'application que vous avez développée sur Lovable plutôt que sur la maintenance du serveur.