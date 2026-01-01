Hébergement Google Antigravity

Déployez plus rapidement les applications créées avec Google Antigravity

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
Hébergement Google Antigravity

Un tarif unique pour l'hébergement Google Antigravity

Déployez les applications crées avec Google Antigravity sur un hébergement Node.js fiable. Tous nos forfaits comprennent une garantie de remboursement de 30 jours, pour que vous puissiez les essayer en toute confiance.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Déployez plus rapidement grâce à Google Antigravity

Déployez vos applications crées avec Google Antigravity sur un hébergement Node.js, sans modifier votre environnement de développement. Ajoutez simplement votre code à GitHub et Hostinger s'occupe de la configuration d'exécution pour que votre application démarre sans problème et fonctionne comme prévu. Une fois en ligne, votre projet repose sur une infrastructure infogérée conçue pour offrir une disponibilité optimale et évoluer au rythme de vos besoins. Vous profitez ainsi d'un déploiement simplifié et passez moins de temps à administrer vos serveurs.
Hébergement Google Antigravity

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Google Antigravity

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement Google Antigravity.
Avec l'hébergement Google Antigravity, déployez les applications et les sites Node.js que vous créez dans un environnement de production. Votre projet profite d'un environnement d'exécution, d'une connectivité réseau et d'une disponibilité continue, afin d'être accessible à vos utilisateurs, sans dépendre de votre ordinateur local.
Avec un VPS, vous êtes responsable du système d'exploitation, de la version de Node.js, du gestionnaire de processus, des mises à jour et de la sécurité. Avec l'hébergement Node.js infogéré de Hostinger, nous nous occupons de toute la gestion du serveur pour que vous puissiez vous concentrer sur votre application Google Antigravity.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au référentiel privé et déployez votre application à partir de la branche de votre choix. Vous pouvez conserver votre référentiel privé tout en profitant du déploiement automatique des modifications.
Chaque forfait comprend des ressources définies. Si votre application dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais de dépassement imprévus lors de pointes de trafic normales. Toutefois, si votre application dépasse la capacité de votre forfait de façon soutenue, il pourrait être nécessaire de passer à un forfait supérieur.
Si votre application est déjà hébergée sur Git ou un autre fournisseur, transférez-la sur GitHub, connectez votre référentiel et déployez-la sur Hostinger. Si votre projet est stocké localement, téléversez-le d'abord dans un référentiel GitHub, puis utilisez le même processus de déploiement en y apportant quelques modifications mineures.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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