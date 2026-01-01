Hébergement V0.dev

Déployez des applications créées avec vO.dev en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
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Hébergement v0.dev

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Déployez votre application vO.dev en toute confiance sur l'hébergement fiable de Vercel. Bénéficiez de performances rapides, d'une infrastructure sécurisée et du soutien nécessaire pour développer sans problème, le tout couvert par notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
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Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
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Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
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10 Applications Web
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Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
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Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Du prototype vO.dev au site en ligne, rapidement

Déployez vos projets créés avec vO.dev du prototype à la production sans modifier votre infrastructure. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le déploiement de votre application derrière vos maquettes d'interface utilisateur. Votre code passe ainsi des tests locaux à un environnement de production avec une configuration minimale. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour Node.js, avec une gestion automatique de la mise à l'échelle et de la disponibilité. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à peaufiner l'expérience utilisateur.
Hébergement v0.dev

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement V0.dev

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement V0.dev.
L'hébergement v0.dev est une solution pour déployer des applications développées avec v0.dev sur Vercel. Il offre un déploiement géré, une mise à l'échelle automatique et des flux de travail simples basés sur Git.
L'hébergement VPS vous offre un serveur virtuel que vous gérez vous-même. L'hébergement v0.dev sur Vercel est entièrement géré : vous n'avez donc pas à vous soucier de la configuration, des mises à jour ou de la mise à l'échelle du serveur.
Oui. Vous pouvez connecter un dépôt GitHub privé et le déployer en toute sécurité via Vercel. L'accès demeure contrôlé par les autorisations de votre fournisseur Git.
Les forfaits Vercel incluent des limites d'utilisation pour la bande passante, le temps de compilation et l'exécution sans serveur. En cas de dépassement, la consommation supplémentaire pourrait être facturée selon votre forfait.
Oui. Dans la plupart des cas, vous pouvez connecter votre dépôt, vérifier les variables d'environnement et déployer. Si nécessaire, vous pouvez migrer votre domaine et mettre à jour le DNS après l'installation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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