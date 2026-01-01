Hébergement Next.js

Déployez des applications Next.js en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Hébergement Next.js

Forfaits d’hébergement Next.js à un tarif mensuel fixe

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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
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2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
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Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
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Sauvegardes quotidiennes et à la demande
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Pour les entreprises ayant des besoins complexes
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
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Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour accompagner la croissance de vos applications Next.js

Déployez votre application Next.js sans vous préoccuper de la configuration du serveur. Téléversez votre code et l’hébergement Node.js de Hostinger prend en charge la compilation, l’environnement d’exécution et le routage afin que le rendu côté serveur (SSR), la régénération statique incrémentielle (ISR) et les routes API fonctionnent comme prévu. Votre projet s’exécute également sur une infrastructure conçue pour offrir des performances constantes et une disponibilité fiable, avec la capacité nécessaire pour absorber l’augmentation du trafic. Vous profitez ainsi d’un processus de mise en ligne simplifié et consacrez moins de temps à l’administration de l’infrastructure.
Hébergement Next.js

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement Next.js

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes sur l’hébergement Next.js.
L’hébergement Next.js fournit l’environnement nécessaire à l’exécution des applications Next.js, y compris le moteur d’exécution Node.js, le processus de compilation et les fonctionnalités côté serveur dont elles ont besoin. Il est essentiel, car les projets Next.js reposent souvent sur le rendu côté serveur (SSR), les routes API et le rendu dynamique, des fonctionnalités qu’un hébergement statique ne peut pas prendre en charge à lui seul.
Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d’exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour de sécurité et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Node.js, ces tâches liées au serveur sont prises en charge pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application Next.js sans avoir à maintenir l’infrastructure serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l’accès au dépôt privé et déployez votre application à partir de la branche de votre choix. Les mises à jour peuvent être extraites de Git, tout comme avec un dépôt public.
Oui. Chaque forfait comporte des limites de ressources. Si votre application dépasse celles-ci à mesure qu’elle gagne en popularité, une mise à niveau pourrait être nécessaire. Nous ne facturons pas de frais de dépassement inattendus pour les hausses de trafic normales, mais une utilisation prolongée au-delà de la capacité de votre forfait pourra exiger un forfait supérieur.
Téléversez votre application vers un dépôt Git, connectez-le à Hostinger et déployez la branche que vous souhaitez mettre en ligne. Si vous migrez à partir d'un autre hébergeur, vous pourrez ensuite associer votre nom de domaine et transférer vos variables d’environnement ainsi que vos paramètres de compilation au besoin.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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