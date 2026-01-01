Hébergement Next.js

Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d’exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour de sécurité et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Node.js, ces tâches liées au serveur sont prises en charge pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application Next.js sans avoir à maintenir l’infrastructure serveur.