Hébergement Expressjs

Exécutez facilement des applications Express.js en production.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement expressjs

Hébergement Express.js simple, tarification mensuelle claire

Exécutez des applications et des API Express.js sur une infrastructure fiable, en toute confiance grâce à une garantie de remboursement de 30 jours incluse dans chaque forfait.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
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Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Exécutez des API Express.js sans goulots d'étranglement

Déployez vos API et applications Web Express.js sans vous soucier de la configuration du serveur. Transférez votre code, et notre hébergement Node.js vous offre une mise en production simplifiée. Le routage, les intergiciels et la gestion des requêtes fonctionnent ainsi comme prévu. Votre application fonctionne sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et des performances prévisibles. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités, même en cas d'augmentation du trafic.
hébergement expressjs

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Expressjs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Expressjs.
L'hébergement Express.js est un environnement d'exécution permettant de déployer et d'exécuter des applications Express sur un serveur en production. Il est essentiel que votre application soit correctement configurée, car Node.js, la gestion des processus et l'accès réseau sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent y accéder.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, les mises à jour de sécurité et le gestionnaire de processus. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, cette configuration serveur est prise en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur l'administration du serveur.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour seront ensuite récupérées automatiquement à partir de ce dépôt.
Si votre application dépasse les ressources incluses dans votre forfait, ses performances pourraient être affectées et vous pourriez avoir besoin de passer à un forfait supérieur. Hostinger ne facture pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic sur l'hébergement Node.js.
Vous pouvez déployer votre application à partir d'un dépôt Git ou la téléverser, définir la version de Node.js et la commande de démarrage, puis associer votre domaine à cette dernière. Si votre application est déjà exécutée localement, la migration se limite généralement à une étape de configuration et de déploiement, sans nécessiter de réécriture.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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