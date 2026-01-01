Déployez rapidement vos applications avec Base44

Donnez vie aux applications et aux prototypes que vous créez avec Base44 en les déployant rapidement dans un environnement de production, sans changer votre façon de travailler. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, passez facilement de votre environnement de développement local à une infrastructure conçue pour les utilisateurs réels. Une fois votre application déployée, nous nous occupons de l'infrastructure, la disponibilité et la mise à l'échelle. Vous pouvez ainsi consacrer moins de temps à l'administration des serveurs et plus de temps à développer de nouvelles fonctionnalités, à corriger les bogues et à déployer des mises à jour.