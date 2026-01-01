Hébergement Base44

Déployez vos applications Base44 en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
Hébergement Base44

Une tarification simple pour l'hébergement Base44

Déployez vos applications Base44 sur un hébergement fiable conçu pour la production. Tous les forfaits comprennent une garantie de remboursement de 30 jours, afin que vous puissiez les essayer en toute confiance.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Déployez rapidement vos applications avec Base44

Donnez vie aux applications et aux prototypes que vous créez avec Base44 en les déployant rapidement dans un environnement de production, sans changer votre façon de travailler. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, passez facilement de votre environnement de développement local à une infrastructure conçue pour les utilisateurs réels. Une fois votre application déployée, nous nous occupons de l'infrastructure, la disponibilité et la mise à l'échelle. Vous pouvez ainsi consacrer moins de temps à l'administration des serveurs et plus de temps à développer de nouvelles fonctionnalités, à corriger les bogues et à déployer des mises à jour.
Hébergement Base44

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Base44

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement Base44.
L'hébergement Base44 consiste à déployer l'application Node.js que vous avez créée avec Base44 sur un serveur en production afin de la rendre accessible aux utilisateurs et utilisatrices. Votre application nécessite un environnement d'exécution en production, une URL publique et une infrastructure infogérée, au-delà de votre ordinateur local.
Avec un VPS, vous êtes responsable du système d'exploitation, de la version de Node.js, du gestionnaire de processus, des mises à jour et de la sécurité. Avec l'hébergement Node.js infogéré de Hostinger, nous nous occupons de toute la gestion du serveur pour que vous puissiez vous consacrer à votre application Base44.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé, puis déployez l'application à partir de la branche de votre choix. Par la suite, les mises à jour pourront être déployées automatiquement à partir du même dépôt au fur et à mesure que vous y apporterez des modifications.
Si votre application consomme plus de ressources que celles comprises dans votre forfait, ses performances peuvent en être affectées et un forfait supérieur pourrait être nécessaire. L'hébergement Node.js de Hostinger ne comporte aucun frais de dépassement caché. Si vous vous attendez à des pointes de trafic, consultez les limites de votre forfait avant la mise en ligne.
Déployez votre application à partir de votre dépôt GitHub ou téléversez les fichiers du projet, puis configurez les variables d'environnement et la commande de démarrage dans Hostinger. Si vous migrez à partir d'un autre hébergeur, dirigez votre nom de domaine vers la nouvelle application une fois la vérification terminée.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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