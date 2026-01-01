Déployer CVAT en un clic.
Outil web open source pour l'annotation d'images et de vidéos à grande échelle pour les équipes de vision par ordinateur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec CVAT
CVAT (Outil d'annotation de vision par ordinateur) est une plateforme d'annotation basée sur navigateur, conçue spécifiquement pour l'étiquetage d'images, de vidéos et de nuages de points 3D utilisés pour entraîner des modèles de vision par ordinateur. Contrairement aux applications d'étiquetage généralistes, chaque fonctionnalité est optimisée pour le flux de travail des ingénieurs ML : interpolation d'images clés pour la vidéo, segmentation semi-automatique, pré-étiquetage assisté par modèle, et pipelines de révision/AQ pour les équipes d'annotation distribuées.
L'auto-hébergement de CVAT sur votre propre VPS maintient les ensembles de données d'entraînement, les images brutes et les métadonnées de projet au sein de votre infrastructure plutôt que de télécharger des données sensibles vers un SaaS tiers. Développé à l'origine par Intel et maintenant maintenu par CVAT.ai, il alimente les pipelines d'étiquetage de milliers d'équipes de vision par ordinateur dans le monde entier.
Principales fonctionnalités de CVAT
Étiquetage d'images et de vidéos
Boîtes englobantes, polygones, polylignes, points clés, cuboïdes et masques sémantiques sur des images fixes et des séquences vidéo avec interpolation d'images clés.
Annotation assistée par l'IA
La segmentation interactive, le pré-étiquetage assisté par modèle et la prise en charge du suivi réduisent le nombre de clics manuels en exécutant des modèles de détection et de type SAM en ligne.
Flux de travail d'équipe
Hiérarchie de projet, de tâche et de travail avec des rôles d'annotateur, de réviseur et de gestionnaire, ainsi que des rapports de contrôle qualité pour les équipes d'étiquetage distribuées.
Formats de jeux de données ouverts
Importez et exportez les formats COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, et une douzaine d'autres formats d'ensemble de données prêts à l'emploi.
Qualité et consensus
Les rapports de qualité intégrés, la comparaison avec la vérité terrain et les tâches de consensus détectent la dérive d'annotation avant que les mauvaises étiquettes n'atteignent l'entraînement du modèle.
API REST et SDK
L'API REST complète et le SDK Python officiel ainsi que la CLI vous permettent d'intégrer CVAT dans les pipelines MLOps existants et d'automatiser les opérations sur les jeux de données.
Pourquoi choisir Hostinger pour CVAT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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