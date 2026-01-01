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Outil web open source pour l'annotation d'images et de vidéos à grande échelle pour les équipes de vision par ordinateur.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec CVAT

CVAT (Outil d'annotation de vision par ordinateur) est une plateforme d'annotation basée sur navigateur, conçue spécifiquement pour l'étiquetage d'images, de vidéos et de nuages de points 3D utilisés pour entraîner des modèles de vision par ordinateur. Contrairement aux applications d'étiquetage généralistes, chaque fonctionnalité est optimisée pour le flux de travail des ingénieurs ML : interpolation d'images clés pour la vidéo, segmentation semi-automatique, pré-étiquetage assisté par modèle, et pipelines de révision/AQ pour les équipes d'annotation distribuées.

L'auto-hébergement de CVAT sur votre propre VPS maintient les ensembles de données d'entraînement, les images brutes et les métadonnées de projet au sein de votre infrastructure plutôt que de télécharger des données sensibles vers un SaaS tiers. Développé à l'origine par Intel et maintenant maintenu par CVAT.ai, il alimente les pipelines d'étiquetage de milliers d'équipes de vision par ordinateur dans le monde entier.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de CVAT

Étiquetage d'images et de vidéos

Boîtes englobantes, polygones, polylignes, points clés, cuboïdes et masques sémantiques sur des images fixes et des séquences vidéo avec interpolation d'images clés.

Annotation assistée par l'IA

La segmentation interactive, le pré-étiquetage assisté par modèle et la prise en charge du suivi réduisent le nombre de clics manuels en exécutant des modèles de détection et de type SAM en ligne.

Flux de travail d'équipe

Hiérarchie de projet, de tâche et de travail avec des rôles d'annotateur, de réviseur et de gestionnaire, ainsi que des rapports de contrôle qualité pour les équipes d'étiquetage distribuées.

Formats de jeux de données ouverts

Importez et exportez les formats COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, et une douzaine d'autres formats d'ensemble de données prêts à l'emploi.

Qualité et consensus

Les rapports de qualité intégrés, la comparaison avec la vérité terrain et les tâches de consensus détectent la dérive d'annotation avant que les mauvaises étiquettes n'atteignent l'entraînement du modèle.

API REST et SDK

L'API REST complète et le SDK Python officiel ainsi que la CLI vous permettent d'intégrer CVAT dans les pipelines MLOps existants et d'automatiser les opérations sur les jeux de données.

Pourquoi choisir Hostinger pour CVAT

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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