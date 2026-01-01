Déployer Langflow en un clic.
Créateur de flux de travail IA visuel et par glisser-déposer pour créer des applications LLM avec OpenAI, Anthropic et des modèles locaux.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Langflow
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Langflow
Langflow est une plateforme low-code open source qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications basées sur l'IA via un canevas visuel. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données en glissant-déposant des composants — aucun code passe-partout n'est requis. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui facilite la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.
Héberger Langflow sur votre propre VPS permet de conserver les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.
Principales fonctionnalités de Langflow
Constructeur visuel de flux de travail
Développez des applications LLM en connectant des composants sur un canevas sans écrire de code passe-partout de pipeline.
Support multi-fournisseurs de LLM
Basculez entre les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Ollama locaux au sein du même flux de travail.
Pipelines RAG
Connectez les bases de données vectorielles aux LLM pour créer des flux de travail de génération augmentée par récupération qui répondent aux questions à partir de vos propres documents.
Déploiement d'API
Exposer tout workflow terminé en tant que point de terminaison d'API REST pour l'intégration dans des applications de production.
Composants personnalisés
Écrivez des composants Python pour étendre Langflow avec une logique propriétaire, des API internes ou des sources de données spécialisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Langflow
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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