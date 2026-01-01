Déployer OHDSI Atlas en 1 clic.
Plateforme web open-source pour la recherche en santé observationnelle sur le modèle de données commun OMOP.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OHDSI Atlas
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OHDSI Atlas
OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour mener des recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour construire des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de SQL.
L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS offre un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI et la base de données PostgreSQL inclus permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.
Principales fonctionnalités de OHDSI Atlas
Statistiques OMOP CDM
Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études au niveau de la population sur n'importe quelle base de données convertie au Modèle de Données Commun OMOP V5.
Explorateur de vocabulaire
Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour construire des ensembles de concepts qui se traduisent proprement entre les sources de données.
Générateur de cohortes
Définir les populations de patients avec un constructeur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et les occurrences de conditions sans écrire de SQL.
Données de démonstration Eunomia
Livré préchargé avec le jeu de données synthétiques OHDSI Eunomia, de sorte que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.
Backend WebAPI
Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'API REST OHDSI complète pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.
Standard communautaire ouvert
Rejoint un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients, en collaboration avec des partenaires universitaires et industriels.
Pourquoi choisir Hostinger pour OHDSI Atlas
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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