Jusqu’à 70 % de rabais sur OHDSI Atlas

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Plateforme web open-source pour la recherche en santé observationnelle sur le modèle de données commun OMOP.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OHDSI Atlas

OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour mener des recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour construire des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de SQL.

L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS offre un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI et la base de données PostgreSQL inclus permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OHDSI Atlas

Statistiques OMOP CDM

Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études au niveau de la population sur n'importe quelle base de données convertie au Modèle de Données Commun OMOP V5.

Explorateur de vocabulaire

Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour construire des ensembles de concepts qui se traduisent proprement entre les sources de données.

Générateur de cohortes

Définir les populations de patients avec un constructeur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et les occurrences de conditions sans écrire de SQL.

Données de démonstration Eunomia

Livré préchargé avec le jeu de données synthétiques OHDSI Eunomia, de sorte que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.

Backend WebAPI

Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'API REST OHDSI complète pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.

Standard communautaire ouvert

Rejoint un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients, en collaboration avec des partenaires universitaires et industriels.

Pourquoi choisir Hostinger pour OHDSI Atlas

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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