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Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel conçu pour les équipes de recherche biologique distribuées.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apollo

Apollo est la plateforme open-source de référence pour l'annotation de génomes collaborative, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux curateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.

L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des permissions granulaires par organisme, et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apollo

Coédition en temps réel

Plusieurs conservateurs modifient le même génome simultanément, les modifications étant diffusées instantanément grâce à une synchronisation basée sur WebSocket.

Visionneuse optimisée par JBrowse

Basé sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation familière des pistes, la recherche et la visualisation de séquences prêtes à l'emploi.

Autorisations par organisme

L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.

Historique des annotations

Chaque modification, commentaire et changement de fonctionnalité d'une transcription est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, prenant en charge des flux de travail d'audit complets et d'annulation.

Importation GFF3 et FASTA

Chargez les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard, sans nécessiter de conversion propriétaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apollo

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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