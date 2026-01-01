Apollo est la plateforme open-source de référence pour l'annotation de génomes collaborative, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux curateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.

L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des permissions granulaires par organisme, et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.