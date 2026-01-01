Déployer Apollo en un clic.
Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel conçu pour les équipes de recherche biologique distribuées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apollo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apollo
Apollo est la plateforme open-source de référence pour l'annotation de génomes collaborative, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construit autour d'un visualiseur alimenté par JBrowse, il permet aux curateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.
L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des permissions granulaires par organisme, et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles à l'extérieur.
Principales fonctionnalités de Apollo
Coédition en temps réel
Plusieurs conservateurs modifient le même génome simultanément, les modifications étant diffusées instantanément grâce à une synchronisation basée sur WebSocket.
Visionneuse optimisée par JBrowse
Basé sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation familière des pistes, la recherche et la visualisation de séquences prêtes à l'emploi.
Autorisations par organisme
L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.
Historique des annotations
Chaque modification, commentaire et changement de fonctionnalité d'une transcription est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, prenant en charge des flux de travail d'audit complets et d'annulation.
Importation GFF3 et FASTA
Chargez les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard, sans nécessiter de conversion propriétaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apollo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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