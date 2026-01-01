Déployer ClassQuiz en un clic.
Alternative open source à Kahoot pour des quiz de classe multijoueurs en direct avec un score en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ClassQuiz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ClassQuiz
ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.
L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile inclut l'API, le worker en arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.
Principales fonctionnalités de ClassQuiz
Multijoueur en temps réel
Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs se connectent avec un code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.
Création de quiz
Créez des questions à choix multiples, de type ABCD, à échelle, de vote et à saisie de texte, avec des images, des délais et une notation par réponse.
Recherche en texte intégral
Découvrez instantanément les quiz publics grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, tags et description.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez toutes les données du quiz, les noms des joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyse tierce.
Stockage d'images
Joignez des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou connectez n'importe quel backend compatible S3 pour un média illimité.
OAuth et SSO
Connectez Google, GitHub ou tout fournisseur OpenID Connect personnalisé afin que les enseignants puissent se connecter avec leurs comptes scolaires existants.
Pourquoi choisir Hostinger pour ClassQuiz
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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