Déployer Crafty Controller en un clic.
Panneau de contrôle web pour créer, configurer et exploiter plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un seul tableau de bord.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Crafty Controller
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crafty Controller
Crafty Controller est une interface graphique web open source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un tableau de bord unique. Il remplace la gestion fastidieuse des sessions SSH et des onglets d'écran par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout intégré dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.
L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, configurations de plugins et données de joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager une administration avec portée définie avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.
Principales fonctionnalités de Crafty Controller
Contrôle multi-serveurs
Déployez, surveillez et exploitez plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock en parallèle depuis un tableau de bord unique.
Console basée sur le web
Diffuser les journaux de serveur en direct et envoyer des commandes depuis le navigateur, avec un historique consultable et une sortie codée par couleur par serveur.
Tâches programmées
Automatisez les sauvegardes, les redémarrages et l'exécution de commandes selon des plannings de type cron pour maintenir les serveurs sains sans intervention manuelle.
Accès basé sur les rôles
Définissez des utilisateurs avec des permissions limitées afin que les modérateurs et les membres de la communauté puissent aider à exploiter les serveurs sans accès root ni identifiants sensibles.
Gestionnaire de fichiers
Parcourir, modifier, téléverser et télécharger des fichiers de serveur — mondes, plugins, configurations — directement dans le navigateur sans clients SSH ou SFTP.
Pourquoi choisir Hostinger pour Crafty Controller
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.