Jusqu’à 70 % de rabais sur Crafty Controller

Déployer Crafty Controller en un clic.

Panneau de contrôle web pour créer, configurer et exploiter plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un seul tableau de bord.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crafty Controller

Crafty Controller est une interface graphique web open source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un tableau de bord unique. Il remplace la gestion fastidieuse des sessions SSH et des onglets d'écran par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout intégré dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.

L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, configurations de plugins et données de joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager une administration avec portée définie avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Crafty Controller

Contrôle multi-serveurs

Déployez, surveillez et exploitez plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock en parallèle depuis un tableau de bord unique.

Console basée sur le web

Diffuser les journaux de serveur en direct et envoyer des commandes depuis le navigateur, avec un historique consultable et une sortie codée par couleur par serveur.

Tâches programmées

Automatisez les sauvegardes, les redémarrages et l'exécution de commandes selon des plannings de type cron pour maintenir les serveurs sains sans intervention manuelle.

Accès basé sur les rôles

Définissez des utilisateurs avec des permissions limitées afin que les modérateurs et les membres de la communauté puissent aider à exploiter les serveurs sans accès root ni identifiants sensibles.

Gestionnaire de fichiers

Parcourir, modifier, téléverser et télécharger des fichiers de serveur — mondes, plugins, configurations — directement dans le navigateur sans clients SSH ou SFTP.

Pourquoi choisir Hostinger pour Crafty Controller

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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