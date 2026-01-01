Déployer ArchivesSpace en un clic.
Système de gestion de l'information d'archives à code source ouvert pour la gestion des manuscrits, des documents et des objets numériques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ArchivesSpace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ArchivesSpace
ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge le cycle de vie archivistique complet — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.
L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS maintient les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.
Principales fonctionnalités de ArchivesSpace
Description archivistique
Créer et gérer des ressources, des acquisitions, des objets archivistiques et des objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).
Portail d'accès public
Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, recherchent des collections et consultent des objets numériques via une interface de découverte publique intégrée.
Exportation EAD et MARCXML
Exporter les notices de ressources au format EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les couches de découverte et les catalogues consortiaux.
Moisson OAI-PMH
Exposer les métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent collecter automatiquement les collections.
API REST
Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec les systèmes de préservation numérique, les pipelines ETL et les interfaces utilisateur personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour ArchivesSpace
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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