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Système de gestion de l'information d'archives à code source ouvert pour la gestion des manuscrits, des documents et des objets numériques.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ArchivesSpace

ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge le cycle de vie archivistique complet — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.

L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS maintient les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ArchivesSpace

Description archivistique

Créer et gérer des ressources, des acquisitions, des objets archivistiques et des objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).

Portail d'accès public

Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, recherchent des collections et consultent des objets numériques via une interface de découverte publique intégrée.

Exportation EAD et MARCXML

Exporter les notices de ressources au format EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les couches de découverte et les catalogues consortiaux.

Moisson OAI-PMH

Exposer les métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent collecter automatiquement les collections.

API REST

Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec les systèmes de préservation numérique, les pipelines ETL et les interfaces utilisateur personnalisées.

Pourquoi choisir Hostinger pour ArchivesSpace

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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