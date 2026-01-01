Déployer ArangoDB en 1 clic.
Base de données multi-modèle native prenant en charge les graphes, les documents et les données clé-valeur via un langage de requête unifié unique.
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ArangoDB est une base de données multi-modèle native et open-source qui gère les données de graphes, de documents et de paires clé-valeur au sein d'un moteur unique. Contrairement aux bases de données spécialisées qui vous enferment dans un seul modèle de données, ArangoDB vous permet de mélanger les modèles dans une seule requête en utilisant AQL (ArangoDB Query Language), éliminant ainsi la surcharge liée à la maintenance de systèmes distincts pour différents types de données.
L'auto-hébergement d'ArangoDB vous donne un contrôle total sur vos données, votre schéma et l'optimisation des performances, sans frais de licence ni limites d'utilisation. Son interface web intégrée offre une exploration visuelle des graphes, l'exécution de requêtes, la gestion des collections et la surveillance du serveur sans aucun outil supplémentaire.
Principales fonctionnalités de ArangoDB
Requêtes multi-modèles
Interrogez des graphes, des documents et des données clé-valeur ensemble dans une seule instruction AQL sans effectuer de jointure entre des bases de données distinctes.
Parcours de graphe
Parcourir les relations entre des millions de nœuds connectés à l'aide d'algorithmes de graphe natifs, notamment le chemin le plus court, les k plus courts chemins et la correspondance de motifs.
UI Web intégrée
Gérer les collections, exécuter des requêtes, visualiser des graphiques et surveiller les performances du serveur depuis un tableau de bord accessible via un navigateur sur le port 8529.
Schéma flexible
Stockez des documents JSON sans schéma ou appliquez une structure par collection, en vous adaptant aux exigences de données évolutives sans migrations.
AQL Puissance
Le langage de requête ArangoDB combine les parcours de graphes, le filtrage de documents et les agrégations dans une syntaxe expressive et lisible, proche de SQL.
Pourquoi choisir Hostinger pour ArangoDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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