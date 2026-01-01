ArangoDB est une base de données multi-modèle native et open-source qui gère les données de graphes, de documents et de paires clé-valeur au sein d'un moteur unique. Contrairement aux bases de données spécialisées qui vous enferment dans un seul modèle de données, ArangoDB vous permet de mélanger les modèles dans une seule requête en utilisant AQL (ArangoDB Query Language), éliminant ainsi la surcharge liée à la maintenance de systèmes distincts pour différents types de données.

L'auto-hébergement d'ArangoDB vous donne un contrôle total sur vos données, votre schéma et l'optimisation des performances, sans frais de licence ni limites d'utilisation. Son interface web intégrée offre une exploration visuelle des graphes, l'exécution de requêtes, la gestion des collections et la surveillance du serveur sans aucun outil supplémentaire.