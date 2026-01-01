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Service de gestion de lakehouse open source pour les tables Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive et Paimon.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
$ CA 103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Amoro

Apache Amoro est un projet Apache en incubation qui ajoute une couche d'auto-gestion au-dessus des formats open lakehouse, offrant un tableau de bord web unifié pour les catalogues, les tables et l'auto-optimisation continue. Il s'intègre avec Flink, Spark et Trino afin que les équipes de plateforme puissent centraliser la maintenance des tables, la compaction des fichiers, l'expiration des instantanés et les politiques de rétention des données pour plusieurs formats de table à partir d'un seul endroit.

L'auto-hébergement d'Amoro conserve les métadonnées du catalogue, les statistiques des tables et l'activité de l'optimiseur sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais SaaS par table. L'interface utilisateur web fournie affiche les tailles des tables, la progression de l'optimisation, l'historique des instantanés et l'accès au terminal SQL, offrant aux équipes de plateforme de données une console opérationnelle qui n'existe pas dans les déploiements bruts d'Iceberg ou de Paimon.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache Amoro

Tableau de bord lakehouse unifié

Parcourez les catalogues, schémas, tables, instantanés et partitions à travers les formats Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive et Paimon depuis une interface utilisateur web unique sans écrire de SQL.

Moteur auto-optimisant

Compacte continuellement les petits fichiers, fusionne les suppressions et réécrit les manifestes en arrière-plan afin que les tables de streaming et CDC restent rapides pour les requêtes sans tâches de maintenance manuelles.

Catalogue multiformat

Enregistrez les catalogues Amoro internes ou connectez-vous aux catalogues Hive Metastore, AWS Glue, REST et Hadoop existants et gérez chaque format de table pris en charge à partir d'un seul plan de contrôle.

Conteneurs d'optimisation enfichables

Exécutez des tâches d'optimisation sur un conteneur local prêt à l'emploi ou étendez-vous à des conteneurs d'optimisation externes Flink, Spark ou Kubernetes à mesure que les volumes de données augmentent.

Terminal SQL intégré

Interrogez et inspectez les tables directement depuis le tableau de bord à l'aide du terminal Spark local intégré, ou connectez Kyuubi pour un accès SQL partagé de qualité production.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Amoro

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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