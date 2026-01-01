Déployer Apache Doris en un clic.
Base de données analytique MPP haute performance pour le reporting en temps réel, le SQL ad hoc et l'entreposage de données unifié à l'échelle du pétaoctet.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Doris
Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent un SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes, tout en restant compatible au niveau du protocole avec MySQL, afin que les outils et pilotes BI existants se connectent sans modification.
L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS permet de garder la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal inclus fournit une console web intégrée pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.
Principales fonctionnalités de Apache Doris
SQL compatible MySQL
Supporte le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.
Moteur MPP vectorisé
Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts renvoie du SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel
Stream Load, Routine Load depuis Kafka, et les connecteurs Flink/Spark injectent des données fraîches dans des tables interrogeables en quelques secondes.
Requêtes lakehouse fédérées
Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.
Console web intégrée
Le frontend inclut une interface utilisateur de navigateur pour consulter l'état du cluster, exécuter des requêtes SQL, inspecter les profils de requêtes et gérer les utilisateurs et les rôles.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Doris
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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