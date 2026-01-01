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Base de données analytique MPP haute performance pour le reporting en temps réel, le SQL ad hoc et l'entreposage de données unifié à l'échelle du pétaoctet.

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$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Doris

Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent un SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes, tout en restant compatible au niveau du protocole avec MySQL, afin que les outils et pilotes BI existants se connectent sans modification.

L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS permet de garder la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal inclus fournit une console web intégrée pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache Doris

SQL compatible MySQL

Supporte le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.

Moteur MPP vectorisé

Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts renvoie du SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel

Stream Load, Routine Load depuis Kafka, et les connecteurs Flink/Spark injectent des données fraîches dans des tables interrogeables en quelques secondes.

Requêtes lakehouse fédérées

Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.

Console web intégrée

Le frontend inclut une interface utilisateur de navigateur pour consulter l'état du cluster, exécuter des requêtes SQL, inspecter les profils de requêtes et gérer les utilisateurs et les rôles.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Doris

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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