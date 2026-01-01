Déployer Apache CouchDB en un clic.
Base de données de documents multi-primaire avec une API HTTP/JSON intuitive, conçue pour la fiabilité et la réplication hors ligne d'abord.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache CouchDB
Apache CouchDB est une base de données de documents NoSQL open-source qui stocke les données sous forme de documents JSON et expose chaque opération via une API HTTP/REST propre. Contrairement à la plupart des bases de données, CouchDB est multi-primaire par conception — chaque nœud accepte les lectures et les écritures, et les modifications circulent entre les nœuds (et même les clients de navigateur) via une réplication incrémentielle qui survit aux partitions réseau et à la connectivité intermittente.
L'auto-hébergement de CouchDB sur votre propre VPS vous offre une base de données de qualité production pour les applications mobiles hors ligne, les déploiements en périphérie et les services web résilients, sans tarification par document ni limites gérées par le fournisseur. La console web Fauxton incluse offre un accès administratif complet pour les requêtes, la configuration de la réplication, la gestion des utilisateurs et l'édition des documents de conception.
Principales fonctionnalités de Apache CouchDB
Réplication multi-primaire
Chaque nœud accepte les écritures et synchronise les modifications de manière incrémentielle — parfait pour les clusters actif-actif, les nœuds périphériques, et la synchronisation mobile avec PouchDB ou Couchbase Lite.
API HTTP/JSON
Chaque opération est une requête HTTP standard renvoyant du JSON, rendant CouchDB utilisable depuis n'importe quel langage ou environnement d'exécution sans pilote natif.
Interface d'administration Fauxton
Tableau de bord basé sur un navigateur pour parcourir les bases de données, exécuter des requêtes Mango, modifier des documents de conception et configurer la réplication.
Langage de requête Mango
Syntaxe de requête JSON de style MongoDB avec des sélecteurs et des index déclaratifs — pas besoin d'écrire des vues JavaScript pour les recherches courantes.
Design axé sur le crash
Le stockage B-tree en mode ajout seulement permet à CouchDB de survivre aux coupures de courant soudaines sans corruption et de récupérer instantanément au redémarrage.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache CouchDB
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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