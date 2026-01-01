Crawl4AI est un robot d'exploration web et un scraper avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en une sortie Markdown structurée et prête pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (Génération augmentée par récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles GitHub, il est devenu la solution d'exploration de référence dans la communauté des développeurs d'IA.

La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mise en commun de navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès à l'API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de surveillance en temps réel et d'un terrain de jeu interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.