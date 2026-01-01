Déployer Crawl4AI en un clic.
Robot d'indexation web open source qui convertit les sites web en Markdown propre et optimisé pour les LLM, pour les pipelines de données d'IA.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Crawl4AI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crawl4AI
Crawl4AI est un robot d'exploration web et un scraper avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en une sortie Markdown structurée et prête pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (Génération augmentée par récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles GitHub, il est devenu la solution d'exploration de référence dans la communauté des développeurs d'IA.
La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mise en commun de navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès à l'API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de surveillance en temps réel et d'un terrain de jeu interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.
Principales fonctionnalités de Crawl4AI
Sortie prête pour les LLM
Convertit les pages explorées en Markdown propre, optimisé pour l'alimentation directe des pipelines de modèles linguistiques et des systèmes RAG.
Contrôle complet du navigateur
Gère les pages rendues en JavaScript et le contenu dynamique en utilisant un pool de navigateurs pour une extraction de données haute performance et précise.
Accès à l'API REST
Expose des points de terminaison HTTP pour intégrer l'exploration web dans les applications existantes et les flux de travail de données automatisés.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord intégré et le bac à sable interactif vous permettent de suivre les opérations d'exploration, de tester les stratégies d'extraction et de déboguer les configurations en direct.
Filtrage intelligent
Les stratégies d'extraction structurée filtrent le bruit et isolent le contenu pertinent, réduisant ainsi le travail de post-traitement dans votre pipeline d'IA.
Pourquoi choisir Hostinger pour Crawl4AI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM