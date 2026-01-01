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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server apporte l'environnement de développement VS Code complet à n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, IntelliSense, terminal intégré, outils Git et débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.

L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement de serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Visual Studio Code Server

VS Code complet dans le navigateur

Accédez à l'expérience VS Code complète, y compris les extensions, les thèmes, les raccourcis clavier et les paramètres, depuis n'importe quel onglet de navigateur.

Support des extensions

Installez et exécutez les extensions VS Code côté serveur, y compris les serveurs de langage, les linters, les formateurs et les débogueurs.

Terminal intégré

Exécutez des commandes shell, des outils de compilation et des scripts directement dans le terminal du navigateur connecté à votre environnement VPS.

Intégration Git

Gérer les dépôts, créer des commits, examiner les différences et gérer les conflits de fusion à l'aide des outils Git intégrés de VS Code.

Espace de travail persistant

Les projets, les paramètres et les extensions persistent entre les sessions sur votre VPS, vous permettant de reprendre exactement là où vous en étiez.

Pourquoi choisir Hostinger pour Visual Studio Code Server

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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