Déployer Visual Studio Code Server en un clic.
Exécutez VS Code entièrement dans votre navigateur, où que vous soyez, avec des extensions, le débogage, Git et un terminal intégré.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server apporte l'environnement de développement VS Code complet à n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, IntelliSense, terminal intégré, outils Git et débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.
L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement de serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.
Principales fonctionnalités de Visual Studio Code Server
VS Code complet dans le navigateur
Accédez à l'expérience VS Code complète, y compris les extensions, les thèmes, les raccourcis clavier et les paramètres, depuis n'importe quel onglet de navigateur.
Support des extensions
Installez et exécutez les extensions VS Code côté serveur, y compris les serveurs de langage, les linters, les formateurs et les débogueurs.
Terminal intégré
Exécutez des commandes shell, des outils de compilation et des scripts directement dans le terminal du navigateur connecté à votre environnement VPS.
Intégration Git
Gérer les dépôts, créer des commits, examiner les différences et gérer les conflits de fusion à l'aide des outils Git intégrés de VS Code.
Espace de travail persistant
Les projets, les paramètres et les extensions persistent entre les sessions sur votre VPS, vous permettant de reprendre exactement là où vous en étiez.
Pourquoi choisir Hostinger pour Visual Studio Code Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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