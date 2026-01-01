Déployer Adminer en un clic.
Outil de gestion de base de données léger et complet, prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Adminer
Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP composé d'un seul fichier qui offre des capacités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après son déploiement.
Malgré son faible encombrement, Adminer couvre toute la gamme des opérations de base de données : la navigation et l'édition d'enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Son design épuré le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement et l'administration de routine dans les environnements de production.
Principales fonctionnalités de Adminer
plus de 11 systèmes de bases de données
Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.
Déploiement instantané
Conditionné sous la forme d'un unique fichier PHP, sans aucune dépendance autre qu'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après son lancement, sans aucune surcharge de configuration.
Éditeur de requêtes SQL
Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et des résultats structurés, facilitant l'inspection des données, le débogage des requêtes ou la réalisation de migrations ponctuelles.
Importation et exportation
Importer et exporter des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Créer, modifier et supprimer les utilisateurs de base de données et leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.
Pourquoi choisir Hostinger pour Adminer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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