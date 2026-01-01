Déployer 1Backend en un clic.
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends évolutifs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec 1Backend
1Backend est une plateforme open source permettant de déployer des applications d'IA sous forme de microservices et de microfrontends composables, le tout à partir d'un unique plan de contrôle auto-hébergé. Il regroupe la gestion des utilisateurs, les permissions, les secrets, la configuration, le routage, le stockage de fichiers et un service de modèles d'IA afin que les équipes puissent se concentrer sur la logique applicative au lieu d'assembler l'infrastructure.
L'auto-hébergement de 1Backend sur votre propre VPS maintient les invites, les poids des modèles, les secrets et les données clients au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les services intégrés lancent des LLM locaux et des conteneurs de diffusion stable à la demande, vous offrant un backend prêt pour la production pour les produits d'IA sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur par jeton.
Principales fonctionnalités de 1Backend
Environnement d'exécution de microservices IA
Lancez et orchestrez des conteneurs d'IA — y compris des LLM locaux et des modèles d'image — directement depuis le backend sans qu'aucun orchestrateur externe ne soit nécessaire.
Identité intégrée
Les comptes utilisateur, les rôles, les autorisations, les organisations et les clés API sont inclus par défaut, de sorte que chaque nouveau service hérite automatiquement de l'authentification.
Secrets et configuration
Le stockage secret chiffré et les services de configuration par application maintiennent les clés API et les paramètres hors du code et du contrôle de version.
Hébergement de micro-frontends
Servir plusieurs frontends via une seule couche de routage, permettant à des équipes indépendantes de déployer des modules d'interface utilisateur sans reconstruire toute l'application.
Manifestes Bootstrap
Définissez les routes, les permis, les configurations et les secrets dans des manifestes YAML pour des déploiements d'infrastructure en tant que code reproductibles dans tous les environnements.
Pourquoi choisir Hostinger pour 1Backend
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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