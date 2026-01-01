LNbits est un système de portefeuille et de comptes Bitcoin Lightning Network gratuit et open-source qui transforme tout backend Lightning compatible en une plateforme multi-utilisateurs. Au lieu d'exploiter un portefeuille de nœud unique, LNbits vous permet de provisionner un nombre illimité de sous-portefeuilles, chacun avec ses propres clés API, son solde et ses contrôles d'accès – idéal pour les créateurs, les communautés, les entreprises et les développeurs qui souhaitent émettre des comptes Lightning sans renoncer à la garde du nœud sous-jacent.

Une architecture de plugins extensible est livrée avec des dizaines d'extensions prêtes à l'emploi couvrant les tirelires, les paywalls, les terminaux de point de vente, les abonnements, les services LNURL, les liens de nettoyage, et bien plus encore. L'auto-hébergement de LNbits sur votre propre VPS vous permet de garder les canaux Lightning, les données de paiement et les relations client entièrement sous votre contrôle, sans tiers dépositaire ni frais par transaction.