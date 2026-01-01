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Portefeuille Lightning open source et système de comptes avec des pots à pourboires, des murs de paiement, des boutons de don et des abonnements pour les créateurs.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LNbits

LNbits est un système de portefeuille et de comptes Bitcoin Lightning Network gratuit et open-source qui transforme tout backend Lightning compatible en une plateforme multi-utilisateurs. Au lieu d'exploiter un portefeuille de nœud unique, LNbits vous permet de provisionner un nombre illimité de sous-portefeuilles, chacun avec ses propres clés API, son solde et ses contrôles d'accès – idéal pour les créateurs, les communautés, les entreprises et les développeurs qui souhaitent émettre des comptes Lightning sans renoncer à la garde du nœud sous-jacent.

Une architecture de plugins extensible est livrée avec des dizaines d'extensions prêtes à l'emploi couvrant les tirelires, les paywalls, les terminaux de point de vente, les abonnements, les services LNURL, les liens de nettoyage, et bien plus encore. L'auto-hébergement de LNbits sur votre propre VPS vous permet de garder les canaux Lightning, les données de paiement et les relations client entièrement sous votre contrôle, sans tiers dépositaire ni frais par transaction.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LNbits

Comptes multi-portefeuilles

Créez un nombre illimité de sous-portefeuilles sur un seul backend Lightning, chacun avec son propre solde, des clés d'API REST et un historique de transactions isolé.

Pots à pourboires et murs payants

Les extensions intégrées permettent aux créateurs d'ajouter des pots à pourboires, des boutons de don, des liens payants et des niveaux d'abonnement sans écrire de code de paiement personnalisé.

Sources de financement enfichables

Connectez-vous à LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, et bien d'autres — changez de backends depuis l'interface d'administration sans redéployer.

Marché des extensions

Installez des extensions communautaires pour les terminaux de point de vente, les services LNURL, les liens de nettoyage, les jeux de loterie, les cartes-cadeaux et des dizaines d'autres directement depuis l'UI.

API REST pour développeurs

Chaque portefeuille expose une API REST documentée et une interface WebSocket afin que les applications puissent émettre des factures, vérifier les soldes et recevoir des événements de paiement par programmation.

Contrôle en auto-garde

Exécutez l'intégralité de la pile sur votre propre VPS et nœud Lightning — aucun dépositaire tiers ne détient les fonds et aucuns frais de plateforme par transaction ne s'appliquent.

Pourquoi choisir Hostinger pour LNbits

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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