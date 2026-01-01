Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide, axée sur le local-first, qui s'appuie sur la méthodologie de budget par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant d'être dépensé. Initialement un produit commercial, il a été rendu open-source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Grâce à son architecture local-first, Actual Budget garantit que vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation entre plusieurs appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout (optionnel) protège vos données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (US/Canada) et GoCardless (EU/UK) importent automatiquement les transactions, tandis que la prise en charge de l'importation depuis YNAB facilite la migration.