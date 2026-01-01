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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes, pour donner un but à chaque dollar.

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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
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4 Go de RAM
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4 To de bande passante
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KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Actual Budget

Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide, axée sur le local-first, qui s'appuie sur la méthodologie de budget par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant d'être dépensé. Initialement un produit commercial, il a été rendu open-source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Grâce à son architecture local-first, Actual Budget garantit que vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation entre plusieurs appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout (optionnel) protège vos données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (US/Canada) et GoCardless (EU/UK) importent automatiquement les transactions, tandis que la prise en charge de l'importation depuis YNAB facilite la migration.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Actual Budget

Budget par enveloppes

Alloue chaque dollar à une catégorie spécifique avant de le dépenser, vous donnant un plan clair basé sur les revenus réels plutôt que sur des estimations approximatives.

Propriété des données en mode local d'abord

Vos données financières sont stockées sur votre propre serveur, et non sur un cloud commercial, protégeant ainsi les détails de compte sensibles contre les violations par des tiers ou les changements de politique des fournisseurs.

Synchronisation multi-appareils

Synchronisez les budgets sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs via votre serveur auto-hébergé afin que chaque membre du foyer voie les mêmes chiffres actualisés.

Intégration de compte bancaire

Connectez-vous à de vrais comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) ou GoCardless (UE/Royaume-Uni) pour importer automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.

Rapports financiers détaillés

Les rapports intégrés sur la valeur nette, les flux de trésorerie et les tendances de dépenses vous donnent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées sans avoir recours à une feuille de calcul séparée.

Pourquoi choisir Hostinger pour Actual Budget

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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