Déployer Actual Budget en un clic.
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes, pour donner un but à chaque dollar.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Actual Budget
Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide, axée sur le local-first, qui s'appuie sur la méthodologie de budget par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant d'être dépensé. Initialement un produit commercial, il a été rendu open-source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.
Grâce à son architecture local-first, Actual Budget garantit que vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation entre plusieurs appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout (optionnel) protège vos données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (US/Canada) et GoCardless (EU/UK) importent automatiquement les transactions, tandis que la prise en charge de l'importation depuis YNAB facilite la migration.
Principales fonctionnalités de Actual Budget
Budget par enveloppes
Alloue chaque dollar à une catégorie spécifique avant de le dépenser, vous donnant un plan clair basé sur les revenus réels plutôt que sur des estimations approximatives.
Propriété des données en mode local d'abord
Vos données financières sont stockées sur votre propre serveur, et non sur un cloud commercial, protégeant ainsi les détails de compte sensibles contre les violations par des tiers ou les changements de politique des fournisseurs.
Synchronisation multi-appareils
Synchronisez les budgets sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs via votre serveur auto-hébergé afin que chaque membre du foyer voie les mêmes chiffres actualisés.
Intégration de compte bancaire
Connectez-vous à de vrais comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) ou GoCardless (UE/Royaume-Uni) pour importer automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Rapports financiers détaillés
Les rapports intégrés sur la valeur nette, les flux de trésorerie et les tendances de dépenses vous donnent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées sans avoir recours à une feuille de calcul séparée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Actual Budget
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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