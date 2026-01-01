Déployer Budge : installation en un clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée pour le suivi des dépenses privées, la budgétisation et la gestion des objectifs financiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Budge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Budge
Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de dépenses et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web conviviale. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue d'ensemble complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.
L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant préserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.
Principales fonctionnalités de Budge
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez les transactions pour plusieurs types de comptes — chèques, épargne, cartes de crédit et espèces — afin de tenir des registres financiers précis.
Surveillance du budget
Définissez des limites de dépenses par catégorie et suivez les progrès en temps réel afin que vous sachiez immédiatement quand un budget risque d'être dépassé.
Rapports visuels de dépenses
Les graphiques et les tableaux de bord mettent en évidence les habitudes de dépenses et la performance budgétaire en un coup d'œil, ce qui permet d'identifier facilement où va l'argent chaque mois.
Suivi des objectifs
Définissez des objectifs d'épargne ou de réduction de dettes et suivez les progrès au fil du temps, transformant ainsi des objectifs financiers abstraits en étapes mesurables.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données financières sont stockées localement sur votre VPS sans partage externe, éloignant ainsi les informations sensibles des réseaux publicitaires et des courtiers en données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Budge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile