Déployer Bigcapital en 1 clic.
Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec gestion multidevises, rapports intelligents et un grand livre général complet à double entrée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bigcapital
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bigcapital
Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle met en œuvre un grand livre général complet en partie double avec prise en charge de plusieurs devises, registres clients et fournisseurs, facturation et gestion des factures, suivi des stocks, écritures manuelles et rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, analyse du vieillissement des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.
L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.
Principales fonctionnalités de Bigcapital
Grand livre à double entrée
Grand livre général à double entrée complet avec plan comptable, écritures manuelles et historique des transactions vérifiable qui correspond directement aux flux de travail comptables standard.
Multi-devises
Prise en charge native de plusieurs devises avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports pour les clients et fournisseurs internationaux.
Factures et comptes
Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF via l'intégration Gotenberg intégrée.
Rapports intelligents
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, analyse du vieillissement des comptes clients/fournisseurs, récapitulatifs de la taxe de vente et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.
Multi-locataire par conception
Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi une seule instance peut gérer plusieurs entreprises avec une séparation stricte des données.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bigcapital
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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