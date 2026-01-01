Déployer Gopeed en un clic.
Gestionnaire de téléchargement haute vitesse et multi-protocole prenant en charge HTTP, BitTorrent et les liens magnet depuis n'importe quel navigateur web.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Gopeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gopeed
Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open-source et ultra-rapide qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge nativement HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et de protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go avec une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.
Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la bande passante du centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.
Principales fonctionnalités de Gopeed
Accélération multi-connexion
Divise chaque téléchargement en plusieurs connexions parallèles pour utiliser toute la bande passante disponible et terminer plus rapidement.
Support multi-protocoles
Télécharger via HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet à partir d'une interface unifiée unique.
Système d'extension
Installez des extensions pour ajouter la prise en charge de nouveaux sites, protocoles et un comportement de téléchargement personnalisé.
Gestion par navigateur
Mettez en file d'attente, surveillez et contrôlez chaque téléchargement depuis n'importe quel appareil avec un navigateur web — aucune installation de client n'est requise.
Vitesses de téléchargement des centres de données
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant ainsi votre appareil local et votre connexion internet.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gopeed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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