Déployer Immich en un clic.
Gestion de photos et de vidéos auto-hébergée haute performance avec organisation basée sur l'IA et sauvegarde mobile.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Immich
Immich est une alternative moderne et auto-hébergée à Google Photos et iCloud, conçue pour la vitesse et alimentée par l'apprentissage automatique. Elle offre la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la recherche intelligente et la sauvegarde mobile automatique depuis les applications iOS et Android — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
L'auto-hébergement d'Immich garantit que vos souvenirs personnels et vos photos de famille restent entièrement hors des serveurs tiers. Vous conservez un contrôle total sur le stockage, les autorisations d'accès et le partage, sans frais d'abonnement et sans risque d'interruption de service. Ce déploiement inclut le serveur d'applications, le service d'apprentissage automatique, PostgreSQL avec extension vectorielle et Redis.
Principales fonctionnalités de Immich
Recherche optimisée par l'IA
L'apprentissage automatique permet la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la recherche en langage naturel dans l'ensemble de votre bibliothèque de photos.
Sauvegarde mobile automatique
Les applications iOS et Android sauvegardent automatiquement les photos et vidéos en arrière-plan, gardant votre bibliothèque toujours à jour.
Prise en charge RAW et 4K
Prend en charge les formats de photos RAW, les vidéos 4K et les photos en direct avec une conservation complète des métadonnées pour les flux de travail professionnels.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre bibliothèque privée avec la possibilité de partager sélectivement des albums et des collections partenaires.
Vues Carte et Chronologie
Parcourir les photos par date sur une chronologie ou par emplacement sur une carte en utilisant les métadonnées GPS intégrées de votre appareil photo et de votre téléphone.
Pourquoi choisir Hostinger pour Immich
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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