Déployer Ampache en un clic.
Serveur de streaming de musique et de vidéo open source qui transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming privé.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ampache
Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme les collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et maintenu en continu sous licence AGPL, il offre la prise en charge multi-utilisateur, des listes de lecture intelligentes, le transcodage à la volée et la compatibilité API Subsonic pour une large prise en charge client sur les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.
Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose aucun frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible quelles que soient les modifications de licence de la plateforme ou les arrêts de service.
Principales fonctionnalités de Ampache
Transcodage à la volée
Convertissez automatiquement les fichiers FLAC sans perte en débits adaptés aux mobiles en temps réel, afin que vous puissiez diffuser de l'audio de haute qualité sur les réseaux cellulaires sans stocker de copies compressées en double.
Playlists intelligentes
Créez des listes de lecture qui se remplissent automatiquement en fonction du genre, de la note, du nombre de lectures ou de critères personnalisés, recréant l'expérience de découverte des services de streaming avec votre propre bibliothèque.
Support multi-utilisateurs
Créez des comptes individuels pour les membres de la famille ou les collaborateurs, chacun avec un historique d'écoute, des listes de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, sans dupliquer les fichiers multimédias.
Compatibilité de l'API Subsonic
Connectez n'importe quelle application mobile ou client de bureau compatible Subsonic à votre instance Ampache, vous donnant accès depuis pratiquement n'importe quel appareil sans être lié à une seule interface.
Podcasts et Radio
Diffusez des stations de radio internet et abonnez-vous à des podcasts en plus de votre bibliothèque musicale, faisant d'Ampache une destination unique pour tout le contenu audio.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ampache
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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