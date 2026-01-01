Jusqu’à 70 % de rabais sur Airsonic Advanced

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Serveur de streaming multimédia auto-hébergé pour votre collection de musique personnelle, accessible depuis n'importe quel appareil.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Airsonic Advanced

Airsonic Advanced est le fork d'Airsonic activement maintenu et piloté par la communauté — lui-même un fork gratuit de Subsonic — axé sur le streaming stable de grandes bibliothèques musicales personnelles. Il transcode à la volée pour s'adapter à n'importe quel appareil ou bande passante, indexe les bibliothèques basées sur ID3 et les dossiers, et est livré avec un lecteur web épuré ainsi qu'une API REST compatible Subsonic prise en charge par des dizaines de clients mobiles et de bureau.

L'auto-hébergement d'Airsonic Advanced sur votre VPS conserve votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos listes de lecture sur du matériel que vous contrôlez — sans limites par appareil, sans frais d'abonnement et sans suivi par les services de streaming.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Airsonic Advanced

Transcodage à la volée

Diffuse vers n'importe quel client avec le débit binaire adéquat, permettant à une seule bibliothèque de desservir les ordinateurs de bureau, les téléphones et les connexions mobiles lentes sans réencoder les fichiers.

API compatible Subsonic

Fonctionne avec l'écosystème complet de clients Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, et plus encore — sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Les comptes par utilisateur avec des listes de lecture individuelles, des évaluations et le scrobbling last.fm permettent aux foyers de partager un seul serveur sans mélanger les historiques.

Abonnements aux podcasts

Abonnez-vous aux flux de podcasts directement dans Airsonic, avec des téléchargements automatiques d'épisodes parallèlement à votre bibliothèque musicale.

Radio Internet et juke-box

Diffusez des stations de radio internet et utilisez le juke-box multi-joueurs pour diffuser l'audio vers plusieurs enceintes simultanément.

Pourquoi choisir Hostinger pour Airsonic Advanced

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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