Déployer tinyMediaManager avec une installation en 1 clic.
Gestionnaire de médias multiplateforme pour organiser les films et les séries télévisées, récupérer les métadonnées et générer des fichiers NFO pour les centres multimédias.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec tinyMediaManager
tinyMediaManager est un gestionnaire de médias auto-hébergé qui organise vos collections de films et de séries télévisées en récupérant des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations de TheMovieDB, TheTVDB et Fanart.tv. Il renomme les fichiers selon des modèles configurables, génère des fichiers NFO compatibles avec Kodi, Emby, Jellyfin, Plex et MediaPortal, et gère automatiquement les structures complexes multi-disques et multi-épisodes.
Déployé comme un environnement de bureau graphique accessible via noVNC, il fonctionne entièrement dans votre navigateur sur le port 4000 sans aucun logiciel client. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque multimédia peut être organisée et maintenue à distance, avec toutes les métadonnées stockées localement sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de tinyMediaManager
Récupération des métadonnées
Récupère des métadonnées riches, des illustrations, des bandes-annonces et des évaluations de TheMovieDB, TheTVDB et Fanart.tv pour les films et les émissions de télévision.
Génération de fichier NFO
Crée des fichiers NFO au format attendu par Kodi, Emby, Jellyfin, Plex et MediaPortal, gardant votre centre multimédia toujours synchronisé.
Renommage automatique de fichier
Renomme et réorganise vos fichiers et dossiers multimédias selon des modèles entièrement configurables basés sur les métadonnées récupérées.
Support Émissions de télévision
Détecte et organise les structures multi-saisons, multi-épisodes, y compris les épisodes spéciaux, les épisodes divisés et les conventions de nommage alternatives.
Bureau basé sur navigateur
Fonctionne comme un environnement de bureau complet accessible via noVNC dans n'importe quel navigateur — aucun client VNC ou installation locale n'est requis.
Pourquoi choisir Hostinger pour tinyMediaManager
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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