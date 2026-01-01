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Page d'accueil personnelle et tableau de bord pour un accès rapide à vos applications, sites et services avec des widgets d'application intelligents et des moteurs de recherche personnalisés.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fenrus

Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'applications intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.

Étant donné que Fenrus fonctionne entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'applications, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — la configuration prend quelques secondes et l'ensemble de la configuration est contenu dans un seul volume.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Fenrus

Widgets d'application intelligents

Connectez des services comme Sonarr, Radarr, Jellyfin et d'autres pour afficher le statut en direct, les totaux et les données d'activité directement sur les tuiles de votre tableau de bord.

Moteurs de recherche personnalisés

Ajoutez n'importe quel moteur de recherche avec un modèle d'URL et un raccourci clavier, puis basculez entre Google, DuckDuckGo ou votre propre instance Searx avec une seule touche.

Groupes d'applications organisés

Organisez les liens et les applications en groupes nommés pour maintenir les applications de travail, les services multimédias, la domotique et les sites personnels clairement séparés.

Support multi-utilisateur

Chaque utilisateur dispose d'une configuration de tableau de bord indépendante, afin que chaque membre du foyer ou de l'équipe puisse conserver sa propre mise en page et sa liste d'applications.

Favicons automatiques

Fenrus récupère automatiquement les favicons pour les liens qui n'ont pas d'icône personnalisée configurée, gardant votre tableau de bord visuellement ordonné sans travail manuel.

Aucune base de données externe

Toute la configuration est stockée dans un seul fichier LiteDB — pas besoin de PostgreSQL ou MySQL, ce qui fait des sauvegardes et des migrations une simple copie de fichier.

Pourquoi choisir Hostinger pour Fenrus

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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