Déployer Fenrus en un clic.
Page d'accueil personnelle et tableau de bord pour un accès rapide à vos applications, sites et services avec des widgets d'application intelligents et des moteurs de recherche personnalisés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fenrus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fenrus
Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'applications intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.
Étant donné que Fenrus fonctionne entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'applications, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — la configuration prend quelques secondes et l'ensemble de la configuration est contenu dans un seul volume.
Principales fonctionnalités de Fenrus
Widgets d'application intelligents
Connectez des services comme Sonarr, Radarr, Jellyfin et d'autres pour afficher le statut en direct, les totaux et les données d'activité directement sur les tuiles de votre tableau de bord.
Moteurs de recherche personnalisés
Ajoutez n'importe quel moteur de recherche avec un modèle d'URL et un raccourci clavier, puis basculez entre Google, DuckDuckGo ou votre propre instance Searx avec une seule touche.
Groupes d'applications organisés
Organisez les liens et les applications en groupes nommés pour maintenir les applications de travail, les services multimédias, la domotique et les sites personnels clairement séparés.
Support multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose d'une configuration de tableau de bord indépendante, afin que chaque membre du foyer ou de l'équipe puisse conserver sa propre mise en page et sa liste d'applications.
Favicons automatiques
Fenrus récupère automatiquement les favicons pour les liens qui n'ont pas d'icône personnalisée configurée, gardant votre tableau de bord visuellement ordonné sans travail manuel.
Aucune base de données externe
Toute la configuration est stockée dans un seul fichier LiteDB — pas besoin de PostgreSQL ou MySQL, ce qui fait des sauvegardes et des migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fenrus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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